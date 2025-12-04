Много облаци и възможни валежи от дъжд

От х:

През целия ден над региона ще има значителна облачност. На места са възможни превалявания от дъжд. Градусите ще бъдат между 5 и 11. Вятър до 7 км в час. През нощта срещу петък се очакват значителни и продължителни валежи.

През следващите дни ще бъде облачно с валежи. Значителни по количество ще са на места в Южна България. В петък вятърът ще се ориентира от изток и ще се усили.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 10°, а максималните - между 10° и 15°, по-високи в Югоизточна България. В събота вятърът ще е от североизток, минималните температури ще са по-високи, а дневните - по-ниски с 2-3 градуса.

Прогнозата за времето 03.09.2016
