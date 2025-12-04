От х:

Жена и четирима мъже са задържани с наркотици в област Хасково

В хода на акции по пресичане на престъпленията, свързани с наркотични вещества вчера са били задържани жена и четирима мъже.

В РУ Харманли е установен 24-годишен, в чийто дом в жк „Дружба“ е открит плик с 3 грама метамфетамин.

Със същия вид дрога в Димитровград са били заловени мъже на 32 г. с грам от веществото и 27-годишен с 5 грама метамфетамин и 10 грама канабис.

В управлението на града е доведена и 26-годишна. В дома ѝ на улица „Патриарх Евтимий“ са открити 2 грама метамфетамин и 3 грама марихуана.

Последният задържан с дрога през денонощието е в Любимец. Снощи около 21:30 часа униформени са му извършили проверка. Иззетото от него е 0,7 грама съцветие зелена листна маса с мирис на канабис.

Източник: Haskovo.NET

