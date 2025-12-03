РИОСВ-Хасково награди победителите в конкурса за новогодишно пожелание с екологична тематика

За поредна година РИОСВ-Хасково организира конкурс за новогодишно пожелание с екологична тематика. Нямаше възрастови ограничения за участниците в конкурса. Всеки, който обича природата и е загрижен за благосъстоянието на нашия общ дом планетата Земя, можеше да изпрати своето новогодишно послание като съобщение на Фейсбук на страницата на инспекцията до 28 ноемврии 2025 г.

Размерът на посланието трябваше да бъде не повече от 3 изречения. Най-въздействащото новогодишно пожелание ще бъде официалното послание на РИОСВ-Хасково към обществеността, към местни и държавни органи на властта, към наши партньори и приятели.

Своите емоционални послания ни изпратиха малки и големи от Хасково, Кърджали, Варна, Белене, Езерово, Стара Загора, Съдиево, Враца, Плевен, Монтана, Бургас, Ихтиман, Димитровград, Габрово, Руен, Стамболово-Павликени, Свиленград, Антоново, Лом, Чирпан, Пловдив и др.

В инспекцията се получиха над 100 пожелания. Новогодишните картички на РИОСВ-Хасково ще бъдат надписани с посланията на Любена Антониева на 16 г. от Враца, Памела Тончева на 17 г. от Димитровград, Маргарита Азова на 16 г. от

Димитровград. Кристиян Желязков, писател и блогър от Варна е отличен като участник с най-оригинално послание. Той ще отправи своя призив в празничната нощ към приятелите и последователите на екоинспекцията.

Поощрителните награди са за : Юлиян Димитров от Кочериново, Радка Миланова, Стефани Сталева, Жечка Илиева, трите от Димитровград.

Нека през тази Коледа и Нова година всяка ваша крачка върху Земята бъде лек шепот на грижа и любов! Имайте смелостта да пазите природата с нежност и отдаденост, да виждате чудо във всяко листо, живот във всяка капка вода и топлина във всяко дихание на вятъра.

Връзката ви с природата да ви изпълва с радост и вдъхновение, напомняйки, че дори малките действия могат да променят света! Нека Новата година разцъфне в зеленина и светлина благодарение на нашите избори, а усилията ни да лекуват Земята, да стоплят сърца и да оставят обещание за живот, надежда и бъдеще – за хората около нас и за нашата

планета!

Памела Тончева 16 г. от Димитровград

Нека си пожелаем 2026 да стопи ледовете на безразличието и събуди в сърцата ни топлината на съпричастието.

Нека разлисти горите – онези вечнозелени катедрали на живота и да прости алчността, която дави океаните в пластмасови сълзи. С цялата сила на душите си да се борим и съхраним това, което ни остана от дома. За нас. За децата. За едно по-светло утре.

Кристиан Желязков, писател и блогър от Варна