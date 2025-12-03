Илко Тигъра излиза на свобода срещу гаранция от 30 000 лева

Хасковлията Илия Михайлов по прякор Илко Тигъра излиза на свобода срещу парична гаранция в размер на 30 000 лева. Това реши днес Окръжен съд – Хасково, който уважи искането за промяна на мярката за неотклонение от задържане под стража“ в по-лека.

Припомняме, че 57-годишният мъж бе арестуван на 3 август 2025 г. при пожар в автосервиз в базата му в местността „Терс дере“ край Хасково. Той е обвинен за държане на 10 328 грама марихуана на стойност 206 560 лева и отглеждане на 1309 растения от рода на конопа.

Според съда, от събраните до момента доказателства, включително самопризнанията на задържания, продължава да е налице обоснованото предположение, че Михайлов е извършил престъпленията, за които е обвинен. Магистратите прецениха, че престоят на Михайлов в ареста не е необходим, тъй като не е налице висока опасност той да се укрие или да извърши престъпление.

С оглед на това съдът счете, че най-подходящата в случая мярка за неотклонение, която следва да му наложи е „гаранция в пари“, като предвид тежестта на престъпленията и тяхната висока обществена опасност тази гаранция да бъде в размер от 30 000 лева.

Определението подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив на 11.12.2025 г. от 10:30 ч.