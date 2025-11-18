РИОСВ: В Димитровград са измерени превишени норми на прах и азот, но не и на серен диоксид

Качеството на атмосферния въздух (КАВ) в Димитровград се следи от една автоматична станция – АИС “Раковски” (градски фонов), която измерва следните замърсители: ФПЧ10, серен диоксид, озон, азотни оксиди, въглероден оксид, амоняк и сероводород.

Това съобщават от РИОСВ Хасково във връзка с медийни публикации за обгазяване със серен диоксид.

В периода от 15.11.25 г. до 13 часа на 17.11.25 г. отчетените данни от АИС „Раковски“ по показател серен диоксид показват, че няма превишение на средночасовата норма от 350 µg/m 3 , както и на средноденонощната норма от 125 µg/m 3 . Най-високата стойност от 300,81 µg/m 3 е регистрирана в сутрешните часове на 17.11.25 г.

По показател ФПЧ10 за трите дни има три регистрирани превишения на средноденощната норма от 50 µg/m 3 . Наблюдава се и завишаване на нивата на азотни оксиди. Завишените нива на показателите за КАВ през последните дни са в резултат на изгарянето на твърди горива в битовия сектор през есенно-зимния период, дейността на промишлените източници, разположени на територията на Димитровград – ТЕЦ „Марица 3“ АД и „Неохим“ АД, автомобилния трафик и характерните за сезона безветрие, мъгли и температурни инверсии, които създават условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния слой.

Регистрирането на завишени нива на показателите за КАВ е характерно за този период на годината най-вече заради настъпването на отоплителния есенно-зимен сезон и поради неблагоприятните условия за разсейване на замърсителите в атмосферния въздух. Влошаване на показателите за КАВ в този период се наблюдава не само в Димитровград, но и в други градове на страната, допълват от РИОСВ-Хасково.

Съгласно нормативните изисквания, допълнителни мерки се предприемат при превишаване на нормите за допустими емисии (НДЕ) на показателите или достигане на определените алармени прагове за три последователни часа, каквито към момента не са регистрирани. РИОСВ - Хасково извършва постоянно непрекъснато наблюдение на постъпващите данни в реално време от АИС - Раковски, като към момента не е необходимо въвеждането на допълнителни ограничения или мерки за гражданите.