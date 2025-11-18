Пред завършване е най-новият спортен комплекс в Хасково

Най-новият спортен комплекс в Хасково – този на улица „Панорама“, до Плувния басейн, е пред завършване. Това съобщи в социална мрежа кметът на община Хасково Станислав Дечев.

Улицата е готова, осветлението е монтирано, паркингите са направени, съблекалните са завършени. Остават някои последни дейности по настилката на едно от игрищата, монтаж на пейки, дооформяне на зелените площи и алеите за разходки.

„Със сигурност това ще бъде едно от най-посещаваните места за спорт на открито в града ни“, уверен е градоначалникът.