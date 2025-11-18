От х:

Пред завършване е най-новият спортен комплекс в Хасково

    Най-новият спортен комплекс в Хасково – този на улица „Панорама“, до Плувния басейн, е пред завършване. Това съобщи в социална мрежа кметът на община Хасково Станислав Дечев.

    Улицата е готова, осветлението е монтирано, паркингите са направени, съблекалните са завършени. Остават някои последни дейности по настилката на едно от игрищата, монтаж на пейки, дооформяне на зелените площи и алеите за разходки.

    „Със сигурност това ще бъде едно от най-посещаваните места за спорт на открито в града ни“, уверен е градоначалникът.

    Източник: Haskovo.NET

    Деца разгледаха българско и турско военно оборудване и въоръжение
    преди 20 минути
    Среща-разговор с писателя Александър Секулов, ритуал, филм и постановка в Деня на Сухопътните войски
    преди 1 час
    Еколози преброиха сънливците в Хасковско и Кърджалийско
    преди 1 час
    Индустриалци: До 10 години светът няма да е същият заради квантовите компютри, бизнесът и образованието също
    преди 3 часа
    Хасковски квартали може да са без вода заради авария в магистрален водопровод
    преди 4 часа
    Гражданка с благодарствено писмо към хасковски полицай за разкрита измама
    преди 4 часа

    Еколози преброиха сънливците в Хасковско и Кърджалийско
    Последни новини