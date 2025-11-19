От х:

Затварят участък от кръговото на входа на Димитровград, част от пътя Стара Загора – Хасково

    На 20 и 21 ноември 2025 г. ще бъде въведена временна организация на движението в района на кръгово-елипсовидното кръстовище в Димитровград по главния път Хасково – Стара Загора. Ограничението се налага поради ремонтни дейности в участъка, на отсечката в кръстовището от посока Стара Загора към Димитровград и Хасково. От Димитровград в посока Хасково платното ще бъде отворено за движение, 

    Причината за ремонта са сериозни деформации и неравности по пътното платно в кръстовището. По време на дейностите движението по засегнатата лента ще бъде напълно спряно, а трафикът ще се пропуска периодично през другата част на кръстовището, която остава свободна за движение.

    Алтернативни маршрути за водачите от Стара Загора

    Шофьорите, идващи от посока Стара Загора към Димитровград, могат да използват следните възможности за влизане в града:

    • През кръстовищата на детелината по околовръстния път
    • През кръстовището към Складовата зона, което също осигурява удобен достъп до града

    Период на ограничението

    • 20 ноември 2025 г. (четвъртък): от 08:00 до 17:00 ч.
    • 21 ноември 2025 г. (петък): от 08:00 до 17:00 ч.

    Ремонтът е част от дейностите по поддръжка на републиканската пътна мрежа по път I-5 в участъка от км 274+125 до км 279+423 и се извършва съгласно Споразумителен протокол между Община Димитровград и Агенция „Пътна инфраструктура“.

    От общината призовават всички водачи да карат с повишено внимание и да спазват въведената сигнализация до приключване на ремонтните дейности.

    Източник: Dimitrovgrad.bgvesti.NET

