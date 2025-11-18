Деца разгледаха българско и турско военно оборудване и въоръжение

По повод празника на Сухопътни войски – 19 ноември, учебен полигон „Корен“ отвори врати за обществеността. Инициативата се проведе съвместно с участниците в тактическото учение „STONE WALL“ 25, военнослужещи от военно формирование 48 430 и военнослужещи от Република Турция.

На обособените учебни места бяха показани Форд рейнджър, Хамър, БТР, противопожарен автомобил, линейка, полигонно оборудване и въоръжение, които се използват по време на тактически учения и стрелби, автомат „Калашников“, пистолет „Макаров“, 7.62 мм картечница ПК, РПГ, снайперова пушка MSG, Бинокъл Б8x30, дрон, тактическа екипировка и стрелба с въздушна пушка.

Военнослужещите от Република Турция показаха 2 полуавтоматични пушки за пехота MPT – 76; MPT – 55; MPT – 55К; SAR-26, картечница KMG-556, два модела снайпер полуавтоматичен KNT-76, електрооптичен сензор – термална камера DORUK, мерник за нощно виждане MINI TSD E-60, бързомер, и тактическа екипировка на пехотните им формирования.

Гости бяха ученици от Основно училище „Св. св. Кирил и Методи“ село Конуш, „Христо Ботев“ село Войводово, „Св. св. Кирил и Методи“ село Малево и представители на местните органи на властта.