Александър Вълканов донесе титла за България от Балканското първенство по самбо

Александър Вълканов записа нов успех в спортната си кариера. 13-годишният хасковлия стана балкански шампион по самбо. Вълканов триумфира в категория до 46 кг на първенството в Панагюрище. Макар да е все още в по-малката възрастова група, Александър записа четири победи при кадетите и завоюва златния медал. На финала хасковлията победи представител на Гърция. Успехът дойде след оспорвана битка и точка преднина за хасковлията.

Сега Вълканов стана балкански шампион по самбо, а миналата година бе и републикански първенец. На сметката си обаче има медали и от други видове спорт. Той е състезател на хасковския клуб по джудо, с който миналата година стана републикански шампион. Като състезател на клуб по борба “Хасково” той е двукратен вицешампион на България в класическия стил.

Има и отличия от редица международни турнири.