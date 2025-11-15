Класиците от Хасково с поредни успехи на тепиха

Състезателите по борба от Хасково записаха поредни успехи. Възпитаниците на местната школа завоюваха общо 7 медала на турнира за “Купа Варна”.

При децата първа група победител в кат. до 42 кг. стана Максим Себахтин от СК “Хасково”. В кат. + 59 кг. златен медалист стана Александър Борисов, а Милен Манолов е втори при 32-килограмовите от СК “Ангел войвода”.

Във втора група след съдийско ощетяване на финала Тео Латев остана втори в категория до 42 кг.

Съотборникът му от “Ангел войвода” Атанас Христов е победител в кат. + 73 кг, а с трети места при 73 и +73-килограмовите са съответно Чанко Чанков и Станислав Чанков.

Пети при момчетата си 62 кг. остана Георги Димитров. В отборното класиране СК “Ангел войвода” е на трето място.

“Честито на целия отбор и на медалистите. Бъдете здрави и продължавайте да ни радвате”, поздравиха състезателите си треньорите.