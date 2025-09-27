От х:

Хасковски борци с 2 титли във Враца

    Отлично представяне записаха състезателите от хасковската школа по борба на провелия се във Враца турнир. В надпреварата в класическия стил участваха двама хасковлии, които постигнаха стопроцентова успеваемост. И двамата спечелиха титли в своите възрасти и категории. 

    Максим Себахтин завоюва златен медал в категория до 47 килограма при децата първа група. Той постигна четири победи. 

    Отново с четири победи на тепиха до титла стигна и Тео Латев. Той стана победител при децата - втора група в новата за него категория 42 килограма. 

    Източник: Haskovo.NET

