Бронзови медали за хасковските борци на турнира в памет на “Атанас Комшев”

    Традиционният Мемориален турнир по борба в памет на олимпийския шампион, заслужил майстор на спорта и бивш възпитаник на хасковското спортно училище Атанас Комшев събра клубове от цялата страна. Надпреварата се проведе в Карнобат. Сред участниците имаше и борци на хасковския клуб “Ангел войвода”. 

    Групата от Хасково бе водена от треньорите Стоян Чобанов и Тунай Бекир. Младите ни класици стигнаха до два бронзови медала и едно пето място. 

    Жоро Атанасов се класира на трето място. Той е бронзов медалист в категория до 33 кг. в подготвителната група. 

    При кадетите до 60 кг. на трето място се класира Николай Николов. И двамата ни медалисти записаха по две победи. 

    На пета позиция при децата до 38 кг. завърши Димитър Тонев. 

    Източник: Haskovo.NET

