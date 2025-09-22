От х:

Хасково чества 117 г. от Независимостта на България с тържествен ритуал

    С тържествен ритуал Хасково чества 117 г. от обявяването на Независимостта на България. Той бе организиран от Община Хасково, Военно формирование 52 740 Хасково и Военно формирование 22 280 Корен.

    Венци и цветя поднесоха кметът на община Хасково Станислав Дечев, заместниците му Мария Вълчева и Танер Емин, областният управител на Хасково д-р Стефка Здравкова, заместникът ѝ Богдан Кирилов, командирът на хасковското поделение подп. Иван Бонев, общински съветници, представители на политически партии и патриотични организации, граждани.

    Слово пред присъстващите произнесе областният управител на Хасково.

    „Днес е Денят на Независимостта. Днес е денят, в който България заяви пред света своето право за единна и суверенна държава. 117 години ни делят от онзи исторически момент, в който страната ни ясно изрази волята си за самостоятелност и национално достойнство. Манифестът за обявяване на независимостта на България демонстрира смелост, зрялост и национално самочувствие, премахвайки несправедливостите на Берлинският договор“, каза д-р Стефка Здравкова.

    Източник: Haskovo.NET

