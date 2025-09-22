29-годишен е с изгаряне при пожар в кола

29-годишен мъж е с обгаряния при пожар в кола преди село Сърница, община Минерални бани, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Сигнал за инцидента е подаден на 21.09.2025 г. в 10:09 часа, в ОЦ при РДПБЗН-Хасково.

Произшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила от РДПБЗН-Хасково.

От горящия автомобил пожарът е навлязъл в сухи треви и храсти. Пожарът е ликвидиран на площ 10 дка в сухи треви и храсти.

Пострадал е Х. М. С. – шофьорът на автомобила, с изгаряне на левия крак от втора степен, който отказа медицинска помощ.