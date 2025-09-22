От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

16 °C

29-годишен е с изгаряне при пожар в кола

29-годишен мъж е с обгаряния при пожар в кола преди село Сърница, община Минерални бани, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. 

Сигнал за инцидента е подаден на 21.09.2025 г. в 10:09 часа, в ОЦ при РДПБЗН-Хасково.

Произшествието е ликвидирано с 4 пожарни автомобила от РДПБЗН-Хасково. 

От горящия автомобил пожарът е навлязъл в сухи треви и храсти. Пожарът е ликвидиран на площ 10 дка в сухи треви и храсти.

Пострадал е Х. М. С. –  шофьорът на автомобила, с изгаряне на левия крак от втора степен, който отказа медицинска помощ.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

5 призови места за „Компас“ от състезанията за Купа „Минерални бани“
5 призови места за „Компас“ от състезанията за Купа „Минерални бани“
преди 1 час
Отдават бивш ученически стол в Хасково под наем за 150 лева месечно
Отдават бивш ученически стол в Хасково под наем за 150 лева месечно
преди 1 час
Слънчево и топло време на 22 септември, въпреки настъпването на есента
Слънчево и топло време на 22 септември, въпреки настъпването на есента
преди 1 час
Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров ще гостуват в Харманли
Хилда Казасян, Теодосий Спасов и Васил Петров ще гостуват в Харманли
преди 19 часа
Над 100 бегачи стартираха на „Running together“ на „Кенана“
Над 100 бегачи стартираха на „Running together“ на „Кенана“
преди 19 часа
Няма концесионер за язовира край Динево, прекратяват процедурата
Няма концесионер за язовира край Динево, прекратяват процедурата
преди 21 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Документални филми – Спасените вековни икони от Ивайловград

Случаен виц

Слънчево и топло време на 22 септември, въпреки настъпването на есента

Човечеството е заплашено от три беди: невежеството на свещениците, материализма на учените и безчинствата на демократите. - Платон

Последни обяви

Случайна рецепта

Лешникови целувки с портокалова кора
Лешникови целувки с портокалова кора

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини