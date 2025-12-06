Две титли и още три медала за хасковските борци на Купа „Самоков“

Пет отличия завоюваха хасковските класици на турнира по борба за Купа „Самоков“.

Над 180 състезатели се включиха в международната надпревара. Участваха и борци от Гърция и Киргизтан. България бе представена от водещите клубове в страната.

Титла на тепиха в Самоков завоюва Селим Юруков. Възпитаникът на хасковския клуб „Ангел войвода“ се класира на първо място в кат. до 53 кг при децата втора група. Съотборникът му Никола Желязков спечели златото в кат. до 59 кг в същата възрастова група.

С втори места са Александър Николов, Милен Манолов и Максим Себахтин. Николов е сребърен медалист в кат. до 30 кг при децата първа група, Манолов в категория до 35 кг при децата втора група, Себахтин в кат. до 47 кг при децата втора група.

С пети места в своите възрасти и категории са Дениз Юсеин и Алекс Тенчев.