Призови класирания за хасковлии на държавния шампионат по борба за деца и за момичета

При оспорвана конкуренция се проведоха поредните Републикански първенства по борба. При децата първа и втора група в свободния стил се включиха 530 състезатели. 

На крачка от титлата в своята категория остана Иван Томов. В шампионата за деца до 13 години възпитаникът на хасковския клуб „Ангел войвода“ спечели сребърен медал. Той записа 4 победи в категория до 53 кг. На финала Тонев отстъпи пред Емин Реджеб от столичния „Левски“. 

При момичетата хасковският клуб отново има поводи за радост.

На трето място в категория до 39 килограма завърши Никол Балабанова. Добри борби направиха и момичетата, които не стигнаха до отличията – Ивайла Чобанова, Моника Манолова и Никита Стоилова. 

 От треньорския щаб на хасковския клуб благодариха на своите състезатели и им пожелаха повече успехи в бъдеще. 

Източник: Haskovo.NET

