Всяко трето осигурено лице в област Хасково получава лекарства, финансирани от Здравната каса. Това сочат данните на регионалната структурата. Всяка година се отчита ръст на хронично болните. Най-разпространени са заболяванията на сърдечно-съдовата система, щитовидната жлеза и диабета.

Позитивният лекарствен списък на Здравната каса съдържа различни видове медикаменти, които се отпускат за различни заболявания. Някои се заплащат напълно, а други частично. Всяка година броят на лицата, които имат нужда подобно лечение, се увеличава, като за последната година скокът е с около 2000 души, обяснява директорът на РЗОК - Хасково Ирина Колева.

„През 2025 година осигурените лица с изписана и консумирана от страна на аптеките терапия са 52 192, в сравнение с предходната година 50 597 лица, така че виждаме една тенденция на нарстване на потреблението на средства за домашно лечение. Имайте предвид, че на територията на цялата област осигурените лица са 174 000, тоест можем да направим една група сметка, че всеки трети пациент се възползва по някаква линия от лекарства, финансирани от Здравната каса“, казва Колева.

Най-често се отпускат лекарства за сърдечно-съдови заболявания, като най-разпространена е хипертонията. Следват пациентите, които имат нужда от медикаменти за диабет. В област Хасково все по-често се налага да се финансират и лечения за заболявания на щитовидната жлеза и ХОББ.

От безплатни медикаменти могат да се възползват и децата до 7 години. Към момента са заплатени 7 вида антибиотици, но те рядко се отпускат от личните лекари, казва Ирина Колева.

„Касата поема лечението с широкоспектърни антибитоици, които засягат лечението най-често на инфекции на горни и долни дихателни пътища, като реинбурсирането от страна на касата е на 100 процента. Статистиката, която сме обработили към момента сочи, че изписването на тези антибиотици не става особено активно от страна на лекарите, като за 2025 година едва 48 пациента са се възползвали от правото да закупят такива антибиотици от аптечната мрежа“, категорична е шефката на Здравната каса в Хасково.

За тази година, през януари, безплатни антибиотици са отпуснати на 3 деца от областта.