От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

12 °C

С 30 пъстри картини в галерия „Форум“ школа „Колорит“ посреща 1 юни и кани на юбилей

Изображение 1 от 14
Покажи в галерия

    Школата по приложни изкуства „Колорит“ към читалище „Заря“ в Хасково откри своята традиционна изложба в художествена галерия „Форум“. Експозицията е посветена на Международния ден на детето –  1-ви юни, и се организира за девета поредна година, сподели ръководителят на школата Веселина Делчева.

    В галерията са подредени 30 детски творби. Те включват натюрморти, пейзажи и портрети, в които младите автори са изобразили цветя, птици, кучета, котки и хора. Картините съдържат елементи, които децата са изработили сами, след което са ги отпечатали. Експозицията представя и част от творбите, които децата са подготвили през миналата година за годишната си изложба в Регионалния исторически музей. Картините в ХГ „Форум“ не се продават, а са изложени единствено с цел да зарадват публиката за празника. Очаква се творбите да останат в галерията около две седмици. Официалното откриване на изложбата е в 17:30 часа днес.

    Веселина Делчева обяви и предстоящото голямо събитие за школата, което ще се състои на 8 юни от 18:00 часа. Тогава „Колорит“ ще отбележи своята 25-годишнина от основаването си с празнично честване и традиционна годишна изложба, разположена във фоайето на читалище „Заря“.

    Акцент в предстоящото юбилейно събитие ще бъдат трима възпитаници на школата, които вече завършват 12-ти клас. Те ще представят своя обща камерна самостоятелна изложба в малкото фоайе на читалището. По този начин ще бъде отбелязан празникът и младите таланти ще бъдат официално изпратени от школата, в която са учили и творили.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Официално откриха нов STEM център в СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец
    Официално откриха нов STEM център в СУ „Желязко Терпешев“ в Любимец
    преди 7 часа
    Окръжният съд в Хасково остави в ареста обвиняемите по делото за близо 206 кг кокаин на „Капитан Андреево“
    Окръжният съд в Хасково остави в ареста обвиняемите по делото за близо 206 кг кокаин на „Капитан Андреево“
    преди 8 часа
    Хасково отдава почит пред живота и безсмъртното дело на Христо Ботев
    Хасково отдава почит пред живота и безсмъртното дело на Христо Ботев
    преди 8 часа
    18 години затвор за Данчо Каналиев, който уби баща си при пиянски скандал
    18 години затвор за Данчо Каналиев, който уби баща си при пиянски скандал
    преди 8 часа
    След 15 години с цигара: Хасковлия се тества в кампанията на РЗИ и доказа, че има смисъл от отказването
    След 15 години с цигара: Хасковлия се тества в кампанията на РЗИ и доказа, че има смисъл от отказването
    преди 9 часа
    „Театър, обичам те!“ се завръща в обновената сграда на театъра
    „Театър, обичам те!“ се завръща в обновената сграда на театъра
    преди 10 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Pavell - На Площада/Na Ploshtada

    Случаен виц

    След 15 години с цигара: Хасковлия се тества в кампанията на РЗИ и доказа, че има смисъл от отказването
    Хасково отдава почит пред живота и безсмъртното дело на Христо Ботев

    Необходими са ви тихи дни, за да чуете себе си - индианска поговорка

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Панирани пилешки бутчета
    Панирани пилешки бутчета

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.