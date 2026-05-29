С 30 пъстри картини в галерия „Форум“ школа „Колорит“ посреща 1 юни и кани на юбилей

Школата по приложни изкуства „Колорит“ към читалище „Заря“ в Хасково откри своята традиционна изложба в художествена галерия „Форум“. Експозицията е посветена на Международния ден на детето – 1-ви юни, и се организира за девета поредна година, сподели ръководителят на школата Веселина Делчева.

В галерията са подредени 30 детски творби. Те включват натюрморти, пейзажи и портрети, в които младите автори са изобразили цветя, птици, кучета, котки и хора. Картините съдържат елементи, които децата са изработили сами, след което са ги отпечатали. Експозицията представя и част от творбите, които децата са подготвили през миналата година за годишната си изложба в Регионалния исторически музей. Картините в ХГ „Форум“ не се продават, а са изложени единствено с цел да зарадват публиката за празника. Очаква се творбите да останат в галерията около две седмици. Официалното откриване на изложбата е в 17:30 часа днес.

Веселина Делчева обяви и предстоящото голямо събитие за школата, което ще се състои на 8 юни от 18:00 часа. Тогава „Колорит“ ще отбележи своята 25-годишнина от основаването си с празнично честване и традиционна годишна изложба, разположена във фоайето на читалище „Заря“.

Акцент в предстоящото юбилейно събитие ще бъдат трима възпитаници на школата, които вече завършват 12-ти клас. Те ще представят своя обща камерна самостоятелна изложба в малкото фоайе на читалището. По този начин ще бъде отбелязан празникът и младите таланти ще бъдат официално изпратени от школата, в която са учили и творили.