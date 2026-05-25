Хасково аплодира звездния випуск 2026 на ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

    Магията на абитуриентските балове завладя Хасково, а едни от най-очакваните и бляскави главни герои на вечерта бяха зрелостниците от ПМГ „Акад. Боян Петканчин“. Общо 131 абитуриенти, разпределени в 5 паралелки, официално изпратиха ученическите години и прекрачиха прага на зрелостта. Домакин на незабравимото празнично събитие бе изисканият ресторант на хотелски комплекс в сърцето на красивия парк „Кенана“, където младежите и девойките се събраха, за да споделят своята звездна нощ.

    Празничната вечер започна с дългоочакваното и изключително вълнуващо дефиле по червения килим, което събра погледите и аплодисментите на десетки горди родители, близки, приятели и граждани. По традиция началото на бляскавото шествие бе дадено от ръководството на елитната гимназия. Първа по червения килим премина директорът на ПМГ Гергана Петрова, която бе придружена от един от най-изявените и успешни възпитаници на випуска – Мартин Недев. Той е завоювал множество престижни отличия на национални и международни състезания и напълно заслужено бе обявен за носител на голямата награда „Ученик на Випуск 2026“. Непосредствено след тях, озарявайки подиума с усмивки и елегантност, преминаха двете заместник-директорки на училището Юлия Делчева и Донка Маргаритова.

    Веднага след тях по червения килим премина и истинският парад на младостта и красотата. Всички 131 зрелостници дефилираха с много стил, изящество и празнично настроение, облечени в зашеметяващи тоалети. Начело на своите класове с гордост и вълнение застанаха техните любими класни ръководители – Галина Маркова, Валентина Мерджанова, Татяна Клисарова, Теодора Тодорова и Маргарита Козалиева, които през годините бяха тяхна неотлъчна подкрепа и ментори по пътя към знанието.

    За да бъде атмосферата още по-невероятна и професионално дирижирана, в ролята на водещ на това истинско звездно шоу влезе популярният Теодор Тодоров – Тео. С много чар, настроение и енергия той се погрижи градусът на емоциите да остане висок от самото начало на дефилето. Празникът продължи в ресторанта в „Кенана“ с много танци, незабравими спомени, бурни отброявания от 1 до 12 и пожелания за полет и големи успехи в живота на младите хора, които днес уверено поемат по своя нов и самостоятелен път.

     
    Абитуриентите на СУ „Паисий Хилендарски“ с незабравим и емоционален бал
