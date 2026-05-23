С много блясък и красота абитуриентите от ПГДС отпразнуваха бала си

126 абитуриенти от Професионалната гимнаия по дървообработване и строителство "Цар Иван Асен Втори" се събраха в началото на парк "Кенана", за да отпразнуват бала си. Традиционно завършващите се появиха блясково - със скъпи коли и ескорти от мотори. Младежите дълго позираха за снимки с десетките близки и роднини, които бяха дошли да ги изпратят. По традиция абитуриентите на гимназията показаха много стил и класа. Дамите бяха заложили най-вече на дълги бляскави или класически официални рокли, а кавалерите - на модерни костюми. Не липсваха и двойки с оригинални, нестандартни визии.

Младите хора влязоха в ресторанта с шарено дефиле под звуците на песента на Дара "Бангаранга".

Тази вечер парк "Кенана" своя бал отпразнуваха и абитуриентите от средните училища в Стамболово и Маджарово.