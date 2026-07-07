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РИОСВ-Хасково не одобри предложението за изграждане на ветропарк в защитена зона „Крумовица“

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    Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) приветства решението на директора на РИОСВ – Хасково да не одобри инвестиционното предложение за изграждане на вятърен парк в защитена зона „Крумовица“ от екологичната мрежа Натура 2000.

    Решението представлява важна стъпка за опазването на една от най-ценните природни територии в България – район с изключително значение за опазването на световно застрашения египетския лешояд и редица други защитени видове птици. То показва, че прилагането на природозащитното законодателство и научните доказателства може да гарантира съхраняването на природното наследство, когато са налице реални рискове за защитените видове и техните местообитания.

    „БДЗП изказва искрената си благодарност към всички активни граждани, жителите на община Крумовград и на засегнатите населени места, които през последните месеци последователно и достойно защитаваха своята позиция. С подписки, обществени обсъждания, становища и активна гражданска ангажираност те ясно заявиха желанието си да бъде съхранена природата на техния край и показаха колко важен е общественият глас при вземането на решения с дългосрочно значение“, подчерта Стойчо Стойчев, директор природозащита в БДЗП.

    Решаващ бе и приносът на кметовете на населените места, както и ръководството на Община Крумовград, които се вслушаха в мнението на местната общност и застанаха зад опазването на защитена зона „Крумовица“, защитените видове птици и природното богатство на региона. По време на провелия се миналата седмица Експертен екологичен съвет към РИОСВ-Хасково именно те гласуваха против одобряването на ветропарка. Тяхната позиция показа, че икономическото развитие може и трябва да бъде съобразено с интересите на местните хора, с възможностите за развитие на природосъобразен туризъм и с отговорност към природата.

    „БДЗП благодари на директора на РИОСВ – Хасково за постановеното решение. С него Регионалната инспекция по околната среда и водите изпълни своята ключова роля да защитава обществения интерес и да гарантира опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000 съгласно изискванията на националното и европейското законодателство. Вземането на подобни решения демонстрира професионализъм, независимост и отговорност към засегнатите видове и местообитания с национално и европейско значение“, информираха от БДЗП.

    Настоящото решение не слага край на процедурата. Съгласно действащото законодателство инвеститорът разполага с 14-дневен срок да го обжалва по административен и съдебен ред. БДЗП ще продължи внимателно да следи развитието на случая и ще използва всички предвидени в закона възможности за защита на защитена зона „Крумовица“ и нейните ценни природни богатства.

    Източник: Haskovo.NET

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