РИОСВ – Хасково кани доброволци да снимат природата в Маджарово за европейска кампания

РИОСВ – Хасково се включва в мащабната европейска инициатива Bioblitz по повод Европейския ден на Натура 2000 – 21 май, като ще представи България чрез защитена зона Маджарово.

В периода от 14 до 25 май 2026 г. всеки желаещ може да се включи в голямото изследване на природата, като потърси и заснеме различни видове диви животни, растения или гъби в обхвата на защитените зони. Направените снимки трябва да се качат в платформата Observation.org, като по този начин доброволците помагат за регистриране на биоразнообразието в целия Европейски съюз.

Експерти от екоинспекцията, съвместно с ученици от региона, ще бъдат в Посетителския център в Маджарово на 18 май от 10:00 часа, като канят всеки ентусиаст да се присъедини към тях или да направи самостоятелно наблюдение на терен. Инициативата Bioblitz цели да даде възможност на хората да се запознаят отблизо с красотата на природата и да допринесат за нейното опазване.

Честванията ще продължат и на самия 21 май в парк Кенана в Хасково, където първокласници от СУ „Васил Левски“ ще научат повече за европейската мрежа Натура 2000 и защитените територии в областта чрез специално подготвени еко игри.

Източник: Haskovo.NET

