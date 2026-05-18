Ясни са победителите от юбилейното 60-то издание на събора „Китна Тракия пее и танцува“

Юбилейното 60-то издание на емблематичния за Хасково Събор „Китна Тракия пее и танцува“ в продължение на три дни представя автентичен и обработен фолклор от всички географски области на България. Празникът на българския дух събра хиляди около двете сцени в парк Кенан, които заедно в един ритъм играха най-кръшните народни хора. Наред с веселието се проведе и традиционната конкурсна програма. Участниците бяха оценявани от жури в състав:

Първа сцена: председател Александър Райчев и членове – ас. Светлана Станева и Маргарита Цветанова.

Втора сцена: председател доц. д-р Димо Енев и членове – Златка Тимонова и Розалина Гогова.

Община Хасково благодари на всички изпълнители, ансамбли и оркестри, на всички гости, които обичат българското творчество за това, че разтвориха сърцата си на „Китна Тракия пее и танцува“ и превърнаха Събора в празник на българския дух!

КЛАСИРАНЕ ПО КАТЕГОРИИ

ПЪРВА СЦЕНА

КАТЕГОРИЯ „ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Група за обработен и изворен фолклор, НЧ „Пробуда – 1914“, клон Лъджа, гр. Ивайловград, община Ивайловград

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

МФПГ „Нашенци“, НЧ „Цвятко Радойнов – 1885“, гр. Крън, община Казанлък

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Народен хор „Фолклорна дъга“, НЧ „Проф. д-р Асен Златаров –1961“, гр. Хасково, община Хасково Певческа група „Стилияна Ангелова“, НЧ „Аспарух Лешников – 2015“, гр. Хасково, община Хасково

КАТЕГОРИЯ „ТАНЦОВИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Танцов състав „Старопланинска китка“, НЧ „Васил Левски – 1927“, гр. Карлово, община Карлово

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Танцов клуб „Веселие, гр. Елхово, община Ямбол

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Фолклорна танцова група „Ивановци“, НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Иваново, община Харманли

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Теодор Борисов, НЧ „Звездица-2003“, гр. Димитровград, община Димитровград Габриела Серафимова, Музикална школа „ПриМа“ към Военен клуб, гр. Хасково, община Хасково Каролина Кирева, ДГ № 15 „Слънце“, гр. Хасково, община Хасково

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Ерай Халил, НЧ „Васил Левски – 1927“ , с. Орлово, община Хасково Веселин Арабаджиев, НЧ „Заря – 1903“, с. Малево, община Хасково Вълко Далбаджаков, ОУ „Христо Смирненски“, гр. Хасково, община Хасково

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Теодор Янев, НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1924“, с. Елена, община Хасково Анна Шекерова, Музикална школа по народно пеене, ОП „Младежки център“, гр. Хасково, община Хасково

В категориите „Ансамбли“ и „Народни обичаи“ няма явили се участници.





ВТОРА СЦЕНА



КАТЕГОРИЯ „ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Фолклорна формация към Школа за народно пеене „Родопски звънчета“, НЧ „Прогрес – 1939“, с. Старцево, община Златоград Дует Божидара Куледжиева и Амелия Кюлевчиева, НЧ „Прогрес – 1939“, с. Старцево, община Златоград

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

ЖГАФ „От извора“, НЧ „Заря – 1957“, с. Минерални бани, община Минерални бани

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

1. ЖФГ „Тракийски наниз“, НЧ „Нов живот – 1930“, с. Капитан Андреево, община Свиленград

2. Женска певческа група „От извора“, НЧ „Просвета – 1964“, с. Крислово, община Марица



КАТЕГОРИЯ „ТАНЦОВИ ГРУПИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Танцов състав към СУ „Петко Рачов Славейков“ , гр. Кърджали, община Кърджали

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Детска танцова група към ПА „Войводинци“, с. Войводиново, община Марица Група за хора́, НЧ „Пенко Пенков – 2013“, с. Узунджово, община Хасково

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Детски танцов състав „Мераклийче“, НЧ „Просвета – 1964“, с. Крислово, община Марица

КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

Ралица Стоянова, гр. Първомай, община Първомай

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Ивана Върбанова, ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград, община Димитровград

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

Тонка Гаджева, НЧ „Заря – 1957“, с. Минерални бани, община Минерални бани

КАТЕГОРИЯ „НАРОДНИ ОБИЧАИ“

ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

1. Група за автентичен фолклор „На мегдана“, НЧ „Светлина – 1929“

с. Черепово, община Харманли, за пресъздаване на обичая „Поврънки“

ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Група за обичаи , НЧ „Пенко Пенков – 2013“, с. Узунджово, община Хасково, за пресъздаване на обичая „Хвърляна на плач на бебе“

ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

1. Детска група към Сдружение „Бодра мисъл“, с. Бодрово, община Димитровград, за пресъздаване на обичая „Сурва в Бодрово“

В категория „Ансамбли“ няма явили се участници.

Грамота за отлично представяне получават следните участници: