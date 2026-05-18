От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

24 °C

Ясни са победителите от юбилейното 60-то издание на събора „Китна Тракия пее и танцува“

Изображение 1 от 5
Покажи в галерия

    Юбилейното 60-то издание на емблематичния за Хасково Събор „Китна Тракия пее и танцува“ в продължение на три дни представя автентичен и обработен фолклор от всички географски области на България. Празникът на българския дух събра хиляди около двете сцени в парк Кенан, които заедно в един ритъм играха най-кръшните народни хора. Наред с веселието се проведе и традиционната конкурсна програма. Участниците бяха оценявани от жури в състав:

    Първа сцена: председател Александър Райчев и членове – ас. Светлана Станева и Маргарита Цветанова.

    Втора сцена: председател доц. д-р Димо Енев и членове – Златка Тимонова и Розалина Гогова.

    Община Хасково благодари на всички изпълнители, ансамбли и оркестри, на всички гости, които обичат българското творчество за това, че разтвориха сърцата си на „Китна Тракия пее и танцува“ и превърнаха Събора в празник на българския дух!

    КЛАСИРАНЕ ПО КАТЕГОРИИ

    ПЪРВА СЦЕНА

    КАТЕГОРИЯ „ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ“

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

    1. Група за обработен и изворен фолклор, НЧ „Пробуда – 1914“, клон Лъджа, гр. Ивайловград, община Ивайловград

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

    1. МФПГ „Нашенци“, НЧ „Цвятко Радойнов – 1885“, гр. Крън, община Казанлък

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

    1. Народен хор „Фолклорна дъга“, НЧ „Проф. д-р Асен Златаров –1961“, гр. Хасково, община Хасково

    2. Певческа група „Стилияна Ангелова“, НЧ „Аспарух Лешников – 2015“, гр. Хасково, община Хасково

    КАТЕГОРИЯ „ТАНЦОВИ ГРУПИ“ 

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ 

    1. Танцов състав „Старопланинска китка“, НЧ „Васил Левски – 1927“, гр. Карлово, община Карлово

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

    1. Танцов клуб „Веселие, гр. Елхово, община Ямбол

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

    1. Фолклорна танцова група „Ивановци“, НЧ „Христо Ботев – 1928“, с. Иваново, община Харманли

    КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“ 

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

    1. Теодор Борисов, НЧ „Звездица-2003“, гр. Димитровград, община Димитровград

    2. Габриела Серафимова, Музикална школа „ПриМа“ към Военен клуб, гр. Хасково, община Хасково

    3. Каролина Кирева, ДГ № 15 „Слънце“, гр. Хасково, община Хасково

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ 

    1. Ерай Халил, НЧ „Васил Левски – 1927“ , с. Орлово, община Хасково

    2. Веселин Арабаджиев, НЧ „Заря – 1903“, с. Малево, община Хасково

    3. Вълко Далбаджаков, ОУ „Христо Смирненски“, гр. Хасково, община Хасково

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ 

    1. Теодор Янев, НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1924“, с. Елена, община Хасково

    2. Анна Шекерова, Музикална школа по народно пеене, ОП „Младежки център“, гр. Хасково, община Хасково

    В категориите „Ансамбли“ и „Народни обичаи“ няма явили се участници.


     

    ВТОРА СЦЕНА
     

    КАТЕГОРИЯ „ПЕВЧЕСКИ ГРУПИ“

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

    1. Фолклорна формация към Школа за народно пеене „Родопски звънчета“, НЧ „Прогрес – 1939“, с. Старцево, община Златоград

    2. Дует Божидара Куледжиева и Амелия Кюлевчиева, НЧ „Прогрес – 1939“, с. Старцево, община Златоград

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

    1. ЖГАФ „От извора“, НЧ „Заря – 1957“, с. Минерални бани, община Минерални бани

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

    1. ЖФГ „Тракийски наниз“, НЧ „Нов живот – 1930“, с. Капитан Андреево, община Свиленград

    2. Женска певческа група „От извора“, НЧ „Просвета – 1964“, с. Крислово, община Марица


    КАТЕГОРИЯ „ТАНЦОВИ ГРУПИ“ 

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ 

    1. Танцов състав към СУ „Петко Рачов Славейков“ , гр. Кърджали, община Кърджали

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

    1. Детска танцова група към ПА „Войводинци“, с. Войводиново, община Марица

    2. Група за хора́, НЧ „Пенко Пенков – 2013“, с. Узунджово, община Хасково

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

    1. Детски танцов състав „Мераклийче“, НЧ „Просвета – 1964“, с. Крислово, община Марица

    КАТЕГОРИЯ „ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ“ 

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

    1. Ралица Стоянова, гр. Първомай, община Първомай

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ 

    1. Ивана Върбанова, ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград, община Димитровград

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ 

    1. Тонка Гаджева, НЧ „Заря – 1957“, с. Минерални бани, община Минерални бани

    КАТЕГОРИЯ „НАРОДНИ ОБИЧАИ“

    ПЪРВО МЯСТО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ

    1. Група за автентичен фолклор „На мегдана“, НЧ „Светлина – 1929“

    с. Черепово, община Харманли, за пресъздаване на обичая „Поврънки“

    ВТОРО МЯСТО – СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

    1. Група за обичаи , НЧ „Пенко Пенков – 2013“, с. Узунджово, община Хасково, за пресъздаване на обичая „Хвърляна на плач на бебе“

    ТРЕТО МЯСТО – БРОНЗОВ МЕДАЛ

    1. Детска група към Сдружение „Бодра мисъл“, с. Бодрово, община Димитровград, за пресъздаване на обичая „Сурва в Бодрово“

    В категория „Ансамбли“ няма явили се участници.

    Грамота за отлично представяне получават следните участници:

    1. Родопска фолклорна група, НЧ „Заря – 1903“, с. Малево, община Хасково

    2. Група за народни танци „Веселие“, НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1964“ , гр. Хасково, община Хасково

    3. Иванка Иванова, НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1964“, гр. Хасково, община Хасково

    4. Танцова група „Илинден“, НЧ „Кадрие Лятифова – 2000“, гр. Хасково, община Хасково

    5. Женска певческа група за автентичен фолклор, НЧ „Съзнание – 1980“, с. Жълти бряг, община Стамболово

    6. Група „Тракия фолк“, НЧ „Просвета – 1870“ , гр. Одрин, Република Турция

    7. Веска Георгиева, Тракийско дружество „Димитър Маджаров“ , гр. Кърджали, община Кърджали

    8. Димитър Вълков, Тракийско дружество „Димитър Маджаров“, гр. Кърджали, община Кърджали

    9. Албена Каралиева, Тракийско дружество „Димитър Маджаров“, гр. Кърджали, община Кърджали

    10. Детски танцов състав „Хорищенче“, гр. Харманли, община Харманли

    11. Музикална школа „ПриМа“ към Военен клуб, гр. Хасково, община Хасково

    12. ЖПГАОФ „Росен здравец“, НЧ „Серафим Червенков – 1933“, с. Симеоновец, община Септември

    13. ГАФ „Златни пчеларовски баби“, НЧ „Иван Буюклиев – 1926“, с. Пчеларово, община Черноочене

    14. Добромира Донева, НЧ „Пенко Пенков – 2013“, с. Узунджово, община Хасково

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    ПГЛП „Райна Княгиня“ в Хасково откри нов високотехнологичен STEM център
    ПГЛП „Райна Княгиня“ в Хасково откри нов високотехнологичен STEM център
    преди 36 минути
    Детският празник „Здравей, лято!" край Каснаково се разраства в още три села за 13-тото си издание
    Детският празник „Здравей, лято!" край Каснаково се разраства в още три села за 13-тото си издание
    преди 56 минути
    Пет села са на резервно захранване с вода заради поредна авария в стара стоманена тръба
    Пет села са на резервно захранване с вода заради поредна авария в стара стоманена тръба
    преди 1 час
    Бус и лек автомобил изгоряха в областта, разследват причините
    Бус и лек автомобил изгоряха в областта, разследват причините
    преди 2 часа
    Трима са ранени при пътни инциденти в региона
    Трима са ранени при пътни инциденти в региона
    преди 2 часа
    Хандбалистките на „Свиленград“ спечелиха бронзовите медали в шампионата за жени
    Хандбалистките на „Свиленград“ спечелиха бронзовите медали в шампионата за жени
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Metallica: 2024 Gershwin Prize | Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding

    Случаен виц

    ПГЛП „Райна Княгиня“ в Хасково откри нов високотехнологичен STEM център

    Вместо да наричаш някого глупак, по-добре му продай нещо. - Анонимен

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Лозови листа с месо от кокошка
    Лозови листа с месо от кокошка

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.