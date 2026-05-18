От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

За втори път в Хасково: „Изкуство в помощ на изкуството“

Изображение 1 от 10
Покажи в галерия

    За втори път Хасково е домакин на благотворителната изложба „Изкуство в помощ на изкуството“ – съвместна инициатива на Община Хасково, Художествена галерия „Форум“ и Фондация „Имеон-Балкани“. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Община Хасково Станислав Дечев. Официалното откриване ще се състои днес от 17:30 ч. в Художествена галерия „Форум“, а експозицията ще остане на разположение на жителите и гостите на града до 30 май.

    Организатор на събитието е Фондация „Имеон-Балкани“ – неправителствена организация, която вече повече от 20 години активно популяризира и подпомага българското изкуство и култура. Директорът на фондацията Юлия Бочева сподели, че тази специална платформа е насочена основно към млади хора в областта на визуалните изкуства и студенти. Инициативата стартира през 2023 година и до момента успешно подпомага 14 младежи вече трета поредна година. Целта е те да бъдат подкрепяни финансово до края на тяхното следване, като помощта се изразява в различни форми, включително и заплащане на семестриалните им такси. Сред подпомаганите таланти има и един студент по музика.

    В платформата са привлечени преподаватели и автори от пет висши учебни заведения по изкуствата в България, като в настоящата експозиция в Хасково са включени творби от Великотърновския университет, Пловдивския университет, Софийския университет и Националната художествена академия, която е и основен партньор на инициативата. Важен съратник в делото е и Съюзът на българските художници. Всички тези преподаватели и творци даряват свои картини в подкрепа на благородната кауза, а със средствата от продажбата им се захранва Годишният фонд за изкуство към фондацията, предназначен за младежите.

    Изложбата се отличава с голямо жанрово разнообразие и показва различни художествени техники, сред които живопис с маслени бои, акварел и графика. Идеята на организаторите е инициативата да има широк обхват и да гостува в колкото се може повече български градове, за да събира средства и едновременно с това да среща местните общности с високото изкуство. Преди да пристигне в Хасково, пътуващата изложба вече е преминала с голям успех през Шумен, Банско, Варна, Бургас и Пещера.

    Анета Кутелова
    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
    Представиха изложба с произведения, посветени на Димитровград
    Експонати - фрагменти от колекцията на Националния литературен музей, сред които и пистолетът, с който се е самоубил Яворов, гостуват в Хасково
    Експонати - фрагменти от колекцията на Националния литературен музей, сред които и пистолетът, с който се е самоубил Яворов, гостуват в Хасково
    Представиха картините от национален пленер по живопис "Квадрат"
    Представиха картините от национален пленер по живопис "Квадрат"
    Представиха изложба, посветена на жертвите в Белене
    Представиха изложба, посветена на жертвите в Белене
    Художествена галерия „Петко Чурчулиев” представя изложбата „Повече от роза“
    Художествена галерия „Петко Чурчулиев” представя изложбата „Повече от роза“
    Изложбата FISHLOVE гостува в Димитровград
    Изложбата FISHLOVE гостува в Димитровград
    "IV Mеждународна приятелска изложба на картина" гостува в Хасково
    "IV Mеждународна приятелска изложба на картина" гостува в Хасково
    Биоразнообразието на община Димитровград е представено в фотоизложба на фотографа Богдан Боев
    Биоразнообразието на община Димитровград е представено в фотоизложба на фотографа Богдан Боев
    38 фотографии представят живото културно наследство на Родопите
    38 фотографии представят живото културно наследство на Родопите

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Естефания Вилиева с два медала на международен турнир по карате в Свищов
    Естефания Вилиева с два медала на международен турнир по карате в Свищов
    преди 1 час
    Около 800 мобилни приложения „Е-здраве“ са активирани от Здравната каса в Хасково
    Около 800 мобилни приложения „Е-здраве“ са активирани от Здравната каса в Хасково
    преди 1 час
    Ясни са победителите от юбилейното 60-то издание на събора „Китна Тракия пее и танцува“
    Ясни са победителите от юбилейното 60-то издание на събора „Китна Тракия пее и танцува“
    преди 3 часа
    ПГЛП „Райна Княгиня“ в Хасково откри нов високотехнологичен STEM център
    ПГЛП „Райна Княгиня“ в Хасково откри нов високотехнологичен STEM център
    преди 3 часа
    Детският празник „Здравей, лято!" край Каснаково се разраства в още три села за 13-тото си издание
    Детският празник „Здравей, лято!" край Каснаково се разраства в още три села за 13-тото си издание
    преди 4 часа
    Пет села са на резервно захранване с вода заради поредна авария в стара стоманена тръба
    Пет села са на резервно захранване с вода заради поредна авария в стара стоманена тръба
    преди 4 часа

    Видеа по темата

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    От мерак – Разбиване на табуто ''бездетен'' - 2 част

    Случаен виц

    Ясни са победителите от юбилейното 60-то издание на събора „Китна Тракия пее и танцува“

    Животът е като тромпета в джазовия оркестър - ако не го надуваш, нищо няма да излезе. - Луис Армстронг

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Рогчета със сирене
    Рогчета със сирене

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.