За втори път в Хасково: „Изкуство в помощ на изкуството“

За втори път Хасково е домакин на благотворителната изложба „Изкуство в помощ на изкуството“ – съвместна инициатива на Община Хасково, Художествена галерия „Форум“ и Фондация „Имеон-Балкани“. Събитието се провежда под патронажа на Министерството на културата и на кмета на Община Хасково Станислав Дечев. Официалното откриване ще се състои днес от 17:30 ч. в Художествена галерия „Форум“, а експозицията ще остане на разположение на жителите и гостите на града до 30 май.

Организатор на събитието е Фондация „Имеон-Балкани“ – неправителствена организация, която вече повече от 20 години активно популяризира и подпомага българското изкуство и култура. Директорът на фондацията Юлия Бочева сподели, че тази специална платформа е насочена основно към млади хора в областта на визуалните изкуства и студенти. Инициативата стартира през 2023 година и до момента успешно подпомага 14 младежи вече трета поредна година. Целта е те да бъдат подкрепяни финансово до края на тяхното следване, като помощта се изразява в различни форми, включително и заплащане на семестриалните им такси. Сред подпомаганите таланти има и един студент по музика.

В платформата са привлечени преподаватели и автори от пет висши учебни заведения по изкуствата в България, като в настоящата експозиция в Хасково са включени творби от Великотърновския университет, Пловдивския университет, Софийския университет и Националната художествена академия, която е и основен партньор на инициативата. Важен съратник в делото е и Съюзът на българските художници. Всички тези преподаватели и творци даряват свои картини в подкрепа на благородната кауза, а със средствата от продажбата им се захранва Годишният фонд за изкуство към фондацията, предназначен за младежите.

Изложбата се отличава с голямо жанрово разнообразие и показва различни художествени техники, сред които живопис с маслени бои, акварел и графика. Идеята на организаторите е инициативата да има широк обхват и да гостува в колкото се може повече български градове, за да събира средства и едновременно с това да среща местните общности с високото изкуство. Преди да пристигне в Хасково, пътуващата изложба вече е преминала с голям успех през Шумен, Банско, Варна, Бургас и Пещера.

