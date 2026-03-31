Изложба „Светове от цветове“ озари библиотеката в Хасково

    Изложба „Светове от цветове“ бе открита снощи в Регионалната библиотека „Христо Смирненски“ в Хасково, съобщиха от общинската администрация. Експозицията е създадена от деца от областния град в рамките на проект „Старт“.

    Заедно с неотразимите детски рисунки бяха представени и уникалните портрети, създадени вчера в рамките на предизвикателството „художници – рисуват художници“.

    Училищата, които най-активно стимулират творческото мислене на децата, са СУ „Св. Паисий Хилендарски“, ОУ „Христо Смирненски“, ОУ „Св. Климент Охридски“, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“, ПГЛП „Райна Княгиня“.

    Всички участници в конкурса за рисунка получиха подаръци и сертификати. Младите художници разказаха, че са били вдъхновени от творчеството на майстори на четката, родени, живели или творили в Хасково и региона. Техните неоценими картини децата са имали възможност да разгледат в създадения по проекта дигитален каталог „Художниците на Хасково от фонда на ХГ-Хасково“.

    „Светове от цветове“ е само едно от събитията по проект „Старт“. Снощи бе кулминацията на проекта, изпълняван от Сдружение АРСР по договор в рамките на проект „Нова визия за културата в Община Хасково“, финансиран от Европейския съюз – NextGenerationEU, Национален план за възстановяване и устойчивост, Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ и Община Хасково.

    Вечерта продължи с първия по рода си „Арт бар“ и кулинарен пърформанс „Вкусът на изкуството“ във фоайето на Регионалния исторически музей в Хасково, където бе създадено уникално арт пространство, с кулинарно и визуално изкуство в мултисензорно преживяване. На място бяха приготвени ястия и напитки, вдъхновени от темите, цветовете и композициите на предоставени от хасковски художници картини. Активни участници в кулинарния пърформанс бяха ученици от ПГТ „Александър Паскалев“ – Хасково.

    Източник: Haskovo.NET

