Хасковлията Георги Силвестров ще участва в международно състезание по бръснарство

Собственикът на „Barber X“ в Хасково Георги Силвестров ще вземе участие в едно от най-големите състезания по бръснарство. „Bulgarian barber cup 2026“ ще се проведе в „Интер Експо Център“ в София на 25 април 2026 г.

Със своя стил, техника и отдаденост към занаята, Георги ще се изправи срещу едни от най-добрите в индустрията в категориите „Fast fade“ и „Freestyle/retro“, в които се очакват по над 30 участници. Младият хасковлия и конкурентите в двете категории ще се съревновават в бързо преливане на коса и ще вложат въображение към детайла при оформянето на прическата.

В състезанието ще участват и изключително силни бръснари не само от България, но от Северна Македония, Сърбия, Гърция и Турция, което прави конкуренцията още по-сериозна.

„Това е ще е първото ми участие в състезание от такъв ранг. Реших да се включа в надпреварата не за слава, а по-скоро целта ми е да натрупам опит, да видя отблизо работата на моите колеги в страната и чужбина. Спечелването на награда ще бъде истински стимул за мен да продължа да работя професията, да надграждам и да се развивам“, каза Георги Силвестров, който периодично влага усилия и време в участия в обучения при по-опитни бръснари.

Посетителите на изложението ще имат възможност да наблюдават прецизност, креативност и визии на световно ниво.

Източник: Haskovo.NET

