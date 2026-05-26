Рецидивист и автомонтьор остават зад решетките след наркоудара на ГДБОП и митниците

Окръжният съд в Хасково наложи най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 46-годишния Ивайло Ковачев и 42-годишния Георги Захариев. Двамата жители на София са привлечени като обвиняеми за помагачество при опит за контрабанда на над 31 килограма марихуана, оценена на 256 709 евро. Определението бе постановено от съдия Тошка Иванова.

Обвиняемите бяха задържани в рамките на специализирана полицейска операция, стартирала на 22 май тази година на ГКПП „Капитан Андреево“, реализирана съвместно от служители на ГДБОП и Агенция „Митници“. На трасе „Изход“ за щателна митническа проверка е спрян лек автомобил „Форд“. В специално конструирани тайници, разположени в седалките на превозното средство, разследващите са открили множество вакуумирани пакети. Направеният полеви наркотест е потвърдил, че веществото е марихуана с общо бруто тегло над 31 килограма.

Автомобилът е бил управляван от Светослав Тодоров от Габрово. Към момента мъжът е със статут на свидетел по досъдебното производство, като предстои назначаването на съдебно-психиатрична експертиза поради данни за здравословни проблеми от ментален характер. На този етап от разследването срещу него и срещу други двама първоначално задържани мъже няма повдигнати обвинения.

Според събраните до момента доказателства от прокуратурата, Ивайло Ковачев е осигурил високорисковото наркотично вещество и е координирал логистиката по трафика, а Георги Захариев е монтирал тайниците и е укрил пакетите в превозното средство. Държавното обвинение посочва, че Ковачев е многократно осъждан, като е напуснал затвора преди около две години, където е изтърпял наказание за държане на наркотици с цел разпространение. Захариев е с чисто съдебно минало и работи като автомонтьор.

По време на съдебното заседание наблюдаващият прокурор Цвета Пазаитова настоя за постоянното им задържане под стража с мотивите, че е налице обосновано предположение за съпричастност на лицата към престъплението, както и опасност те да извършат друго правонарушение или да се укрият. От своя страна защитниците на обвиняемите – адвокатите Зорница Чакърова и Тодор Ненков, поискаха по-лека мярка – „домашен арест“, аргументирайки се с липсата на категорични доказателства.

Съдът прие доводите на прокуратурата и определи мерки за неотклонение „задържане под стража“. Определението на Окръжен съд – Хасково не е окончателно и подлежи на обжалване или протест пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок.

Ако вината им бъде доказана в съда, Наказателният кодекс предвижда за Ивайло Ковачев лишаване от свобода от 15 до 20 години и глоба от 200 000 до 300 000 лева, а за Георги Захариев – затвор от 10 до 15 години и имуществена санкция от 100 000 до 200 000 лева. Активните процесуално-следствени действия по случая продължават под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.

Анета Кутелова