От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Трима арестувани с наркотици при проверка край Симеоновград

Трима души са арестувани за наркотик край Симеоновград, съобщиха от полицията.

Това е станало вчера в 18 часа, когато до разклона за Симеоновград е спрян за проверка лек автомобил „Сузуки“, шофиран от 56-годишен от Свиленград. Пътници в колата са били 19-годишен от старозагорското село Загоре и 22-годишен любимчанин. В хода на контрола в дрехите на най-младия от тях е открито пликче с кафява листна маса с тегло 3 грама.

Тримата са задържани за срок до 24 часа. По случая е заведено бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

От 156 до 230 евро за участие в изборите, Община Хасково стартира плащанията
От 156 до 230 евро за участие в изборите, Община Хасково стартира плащанията
преди 10 минути
Промяна в ръководството на борещия се за оцеляване „Димитровград“
Промяна в ръководството на борещия се за оцеляване „Димитровград“
преди 34 минути
Таня Иванова с два бронзови медала на Държавния шампионат
Таня Иванова с два бронзови медала на Държавния шампионат
преди 49 минути
Моторист от Хасково пострада при удар в кола
Моторист от Хасково пострада при удар в кола
преди 1 час
Община Хасково обявява конкурс за Началник отдел ”Контрол по ЗУТ“
Община Хасково обявява конкурс за Началник отдел ”Контрол по ЗУТ“
преди 1 час
Предимно слънчево и с покачване на температурата във вторник
Предимно слънчево и с покачване на температурата във вторник
преди 1 час

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Lady Gaga, Bruno Mars - Die With A Smile

Случаен виц

Моторист от Хасково пострада при удар в кола
От 156 до 230 евро за участие в изборите, Община Хасково стартира плащанията

Един добър план, изпълнен на момента, е много по-добър от перфектен план, изпълнен следващата седмица. -Джордж Патън

Последни обяви

Случайна рецепта

Кайсии с Маскарпоне
Кайсии с Маскарпоне

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.