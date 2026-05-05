Трима арестувани с наркотици при проверка край Симеоновград

Трима души са арестувани за наркотик край Симеоновград, съобщиха от полицията.

Това е станало вчера в 18 часа, когато до разклона за Симеоновград е спрян за проверка лек автомобил „Сузуки“, шофиран от 56-годишен от Свиленград. Пътници в колата са били 19-годишен от старозагорското село Загоре и 22-годишен любимчанин. В хода на контрола в дрехите на най-младия от тях е открито пликче с кафява листна маса с тегло 3 грама.

Тримата са задържани за срок до 24 часа. По случая е заведено бързо производство.