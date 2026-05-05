От 156 до 230 евро за участие в изборите, Община Хасково стартира плащанията

Община Хасково от днес официално стартира процеса по изплащане на възнагражденията на членовете на секционните избирателни комисии, които взеха участие в провеждането на вота за народни представители на 19 април.

Общо 1354 души са били ангажирани в изборния процес в рамките на 154 секции на територията на общината, като общата сума, която ще бъде разпределена под формата на възнаграждения, възлиза на 253 482 евро. Според разчетите индивидуалните плащания варират в диапазона от минимални 156 евро до максимални 230 евро на човек в зависимост от заеманата позиция и изпълнените ангажименти. За членовете на комисиите, които са предоставили своите лични банкови сметки, преводите се извършват автоматично в рамките на днешния ден.

За останалите представители на комисиите, които не разполагат с банкови сметки или са избрали получаване на средствата на ръка, е организирано плащане в брой. Статистиката показва, че около 20% от правоимащите лица, или точно 286 души, ще получат парите си по този начин, като предвидената обща сума за разплащане в брой е 51 610 евро. Тези плащания се извършват днес в салона от северната страна на сградата на Община Хасково, като гишетата ще работят с граждани до 17:30 часа. Важно е да се отбележи, че за получаване на сумите на място е задължително представянето на документ за самоличност и оригиналното удостоверение за участие в съответната секционна избирателна комисия.

В случай че някои от членовете на СИК нямат възможност да се явят в общината днес, е предвиден допълнителен период за получаване на възнагражденията. Касата на Община Хасково ще обслужва правоимащите лица от 7 май до 31 май 2026 г. включително, като работното време ще бъде всеки делничен ден от 09:00 до 17:00 часа. Администрацията призовава всички участници в изборния процес да спазват обявените срокове и да носят необходимите документи, за да се гарантира бързото и безпроблемно приключване на разплащателната кампания.