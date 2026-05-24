От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

26 °C

Кайра Алексиева и Максим Табаков спечелиха тенис турнир в Хасково и ще летят за Франция

Изображение 1 от 6
Покажи в галерия

    Приключи първият тенис турнир за момчета и момичета до 12 години по програмата „Стани шампион“ на Фондация “Григор Димитров”.

    Победителите бяха определени след тридневна надпревара. Днес се изиграха финалите в двата профила. При момичетата състезателката на ТК „Хасково 2015“ Кайра Алексиева спечели битката. На финала тя победи Рая Илиева с 6-1/6-2. 

    При момчетата Максим Табаков победи на финала състезателя на „Хасково 2015“ Митко Генов. Двубоят завърши при резултат 6-4/0-6/10-8.

    Победителите спечелиха правото да проведат едномесечен подготвителен лагер в Академията на Патрик Муратоглу във Франция. Средствата за подготовката се поемат от Фондация „Григор Димитров“. 

    Отличията днес връчи майката на най-добрия ни тенисист и представител на фондацията Мария Димитрова. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    С пъстро шествие и награди Хасково отбеляза 24-ти май
    С пъстро шествие и награди Хасково отбеляза 24-ти май
    преди 2 часа
    Медицински сестри, ръководител на екип и учител търсят на пазара на труда в Хасково
    Медицински сестри, ръководител на екип и учител търсят на пазара на труда в Хасково
    преди 6 часа
    ОФК „Хасково“ с победа в последното си домакинство за сезона. Бой над съдия прекъсна за кратко мача
    ОФК „Хасково“ с победа в последното си домакинство за сезона. Бой над съдия прекъсна за кратко мача
    преди 17 часа
    С много блясък и красота абитуриентите от ПГДС отпразнуваха бала си
    С много блясък и красота абитуриентите от ПГДС отпразнуваха бала си
    преди 17 часа
    Европейската нощ на музеите в Хасково преминава под знака на индийската култура
    Европейската нощ на музеите в Хасково преминава под знака на индийската култура
    преди 20 часа
    Катастрофа между микробус и автомобил се размина без пострадали
    Катастрофа между микробус и автомобил се размина без пострадали
    преди 21 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Истории извън Новините – Едната птичка, която прави пролет на село

    Случаен виц

    ОФК „Хасково“ с победа в последното си домакинство за сезона. Бой над съдия прекъсна за кратко мача

    Ако не можеш да правиш велики неща, прави малки по велик начин. - Наполеон Хил

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Омлет по Андалузки
    Омлет по Андалузки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.