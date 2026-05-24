Кайра Алексиева и Максим Табаков спечелиха тенис турнир в Хасково и ще летят за Франция

Приключи първият тенис турнир за момчета и момичета до 12 години по програмата „Стани шампион“ на Фондация “Григор Димитров”.

Победителите бяха определени след тридневна надпревара. Днес се изиграха финалите в двата профила. При момичетата състезателката на ТК „Хасково 2015“ Кайра Алексиева спечели битката. На финала тя победи Рая Илиева с 6-1/6-2.

При момчетата Максим Табаков победи на финала състезателя на „Хасково 2015“ Митко Генов. Двубоят завърши при резултат 6-4/0-6/10-8.

Победителите спечелиха правото да проведат едномесечен подготвителен лагер в Академията на Патрик Муратоглу във Франция. Средствата за подготовката се поемат от Фондация „Григор Димитров“.

Отличията днес връчи майката на най-добрия ни тенисист и представител на фондацията Мария Димитрова.