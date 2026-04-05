100 млади тенисисти участват в държавен турнир в Хасково

На кортовете на Кенана стартира Държавен тенис турнир за момчета и момичета до 12 години. През уикенда са квалификациите, а утре започва основната схема. 36 момчета и 16 момичета участват в пресявките. От тях по 8 състезатели ще мре инат в основната схема. Стартиращите директно от следващата фаза са с по-предни класиране в ранглистата за тази възраст.

Участват и състезатели на ТК „Хасково 2015“. От квалификациите стартира Александра Петрова. От основната схема ще започнах Кайра Алексиева и Митко Генов. Алексиева е трета поставен при момичетата, а Митко Генов е втори при момчетата. Водачи са съответно

Ния Синчанова от ТК „Августа Траяна“ (Стара Загора) и Ивелин Василев от ТК „Авеню“ (Бургас).

Организатор ТК „Хасково“. Това е първото от поредица състезнаия на кортовете на Кенана за 2026 година. Следващата надпревара е ITF турнира за юноши и девойки до 18 години.