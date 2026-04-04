Гимназии от Хасково и Свиленград са финалисти в националния конкурс за STEM практики

Започна публичното гласуване в петото издание на престижния конкурс „Добрите практики на фокус“, организиран от фондация „Заедно в час“ и образователния портал prepodavame.bg. До 15 април обществеността може да подкрепи учителите от ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ (Хасково) и ПГССИ „Христо Ботев“ (Свиленград), чиито иновативни проекти бяха избрани сред над 200 кандидатури от цялата страна.

Тази година конкурсът поставя фокус върху STEM подхода и внедряването на изкуствен интелект в класната стая. Двете практики от област Хасково впечатляват с визия за бъдещето и фокус върху екологията и устойчивото развитие.

Кандидатите от област Хасково:

Жителите на региона могат да подкрепят местните училища чрез безплатна регистрация на сайта на конкурса:

  • ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково: „Как десетокласниците изградиха устойчива градска среда“ – STEM проект за бъдещето на нашите градове – вижте практиката тук;
  • ПГССИ „Христо Ботев“ Свиленград: „4 седмици, посветени на устойчив туризъм“ – иновативен подход в професионалното образование – вижте практиката тук.

„Беше изключително интересно да подберем 90 практики, които показват иновативност и грижа за ученика. Чрез публичното гласуване учителите получават признание от широката общественост, което е най-големият стимул за тях да продължат да бъдат творци в класната стая", сподели Борислава Данева от екипа на платформата.

Награждаване и финал

Трите практики, събрали най-много гласове от публиката, ще получат своите отличия по време на официалното събитие „Добрите практики на фокус“ на 25 април в София. Тогава ще станат известни и победителите, избрани от експертното жури. Регистрацията за събитието е отворена на този адрес, като местата са ограничени.

Източник: Haskovo.NET

Баскетболният „Хасково" стартира с успех в плейофите
