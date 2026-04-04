От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

9 °C

Това ли е футболната реалност в областните групи? Отбор записа победа с 15:0

Изображение 1 от 22
Покажи в галерия

    Футболна среща от първенството на Областната група се превърна в комична страница през сезона. На терена на стадион „Младост“ в Хасково бяха отбелязани 15 гола. И ако някой си каже „Ами добре, може да е 8:7“, ами… не е. И 15-те попадения бяха реализира само от единия отбор. В градски „сблъсък“ ФК „Хасково“ на Живко Иробалиев победи ХФК „Хасково“ на Илиан Киряков. 

    Домакините водеха с 8:0 още преди почивката. И ако някой от публиката си мислеше, че през втората част срещата ще се доиграва, този човек бе в тотална грешка. Тимът на Живко Иробалиев наниза още 7 гола. 

    Хората на стадиона дори се чудеха защо съдията не свири по-рано края на мача, за да спрат мъките на губещите, голяма част от които все още са ученици. 

    Седем попадения във вратата на символичните гости вкара Христо Димитров. Три попадения добави Йордан Желев, а по веднъж се разписаха Веселин Филипов, Ерен Емин, Митко Плахов, Вълчан Чанев и Мутлу Алиев. 

    В крайна сметка победата си е победа и ФК „Хасково“ продължава да води в класирането. ХФК „Хасково“ пък остава на осма позиция. 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта (1)

    • 1
      Ст
      станчо
      4 0
      06:24, 5 апр 2026
      значи тоя мач се игра а другия не.
      Отговор
    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Баскетболният „Хасково" стартира с успех в плейофите
    Баскетболният „Хасково“ стартира с успех в плейофите
    преди 8 часа
    Окастриха опасно дърво в Хасково
    Окастриха опасно дърво в Хасково
    преди 13 часа
    Търсят 50 монтажници на кабели в Хасково
    Търсят 50 монтажници на кабели в Хасково
    преди 14 часа
    "Алеята на живота" в Димитровград се обогати с още 81 дръвчета
    "Алеята на живота" в Димитровград се обогати с още 81 дръвчета
    преди 15 часа
    100 млади тенисисти участват в държавен турнир в Хасково
    100 млади тенисисти участват в държавен турнир в Хасково
    преди 16 часа
    Великденски концерт зарадва жители и гости на Конуш
    Великденски концерт зарадва жители и гости на Конуш
    преди 18 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – D2 - Преди да кажеш не

    Случаен виц

    Пълна зала „Дружба“ подкрепи кампанията „Ръка, която дава – не обеднява“
    Гимназии от Хасково и Свиленград са финалисти в националния конкурс за STEM практики

    Смелостта с право се счита за първото от човешките качества, защото това е качеството, което гарантира всички останали. - Уинстън Чърчил

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Диетичен солен кейк
    Диетичен солен кейк

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.