Това ли е футболната реалност в областните групи? Отбор записа победа с 15:0

Футболна среща от първенството на Областната група се превърна в комична страница през сезона. На терена на стадион „Младост“ в Хасково бяха отбелязани 15 гола. И ако някой си каже „Ами добре, може да е 8:7“, ами… не е. И 15-те попадения бяха реализира само от единия отбор. В градски „сблъсък“ ФК „Хасково“ на Живко Иробалиев победи ХФК „Хасково“ на Илиан Киряков.

Домакините водеха с 8:0 още преди почивката. И ако някой от публиката си мислеше, че през втората част срещата ще се доиграва, този човек бе в тотална грешка. Тимът на Живко Иробалиев наниза още 7 гола.

Хората на стадиона дори се чудеха защо съдията не свири по-рано края на мача, за да спрат мъките на губещите, голяма част от които все още са ученици.

Седем попадения във вратата на символичните гости вкара Христо Димитров. Три попадения добави Йордан Желев, а по веднъж се разписаха Веселин Филипов, Ерен Емин, Митко Плахов, Вълчан Чанев и Мутлу Алиев.

В крайна сметка победата си е победа и ФК „Хасково“ продължава да води в класирането. ХФК „Хасково“ пък остава на осма позиция.