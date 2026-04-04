За пореден път в Хасково се проведе кампанията „Ръка, която дава – не обеднява“. Събитието бе в зала „Дружба“. Този път инициативата бе юбилейна. Благотворителна тренировка се проведе за десети път. Основен организатор отново бе треньорът по кросфит от Хасково Росен Костадинов. Подкрепа оказаха Община Хасково и фондация „Капка живот“.

Спортният празник бе най-мащабен откакто се провежда. Включиха се някои от най-емблематичните участници в реалити предаването „Игри на волята“. В залата бяха финалистът в един от сезоните и хасковски зет Георги Гешев, както и националът по борба Микяй Наим, Димитър Димитров, Калоян Цветанов, Генчо Генчев от Харманли, Ивайло Тодоров, Александър Борисенко и Филип Атанасов-Фипо.

„Това е една добра кауза, която не се организира за първа година. С Росен сме приятели и веднага се съгласихме да участваме. Днес ще сме ментори на по-младите и ще помагаме в събитието“, заяви Георги Гешев.

Отново се включиха състезатели на спортни клубове от региона. Участваха „Army RX Vigor Academy“, Баскетболен клуб „Хасково“, Клуб по джудо „Хасково“, Боксов клуб „Хасково“, Граплинг Z team Zapryanov“, Балет „Армия“, балет „Рона“, „Ултра спорт“, мажоретки от ОУ „Любен Каравелов“ – Хасково. Включиха се и любители спортисти.

Каузата на всички бе една – набиране на средства за деца, които имат нужда от лечение, както и за хора в нужда от села в областта, които ще получат хранителни продукти за великденските празници.

В началото на щафетните игри звездите от „Игри на волята“ избраха по шестима души от публиката, които да се включат по трасето. Надпреварата продължи с различни игри за ловкост, бързина и сила.

На финала пред публиката излезе певецът Вениамин – победител в един от сезоните на шоуто „Като две капки вода“.

В рамките на инициативата имаше и базар за набиране на средства. Всеки желаещ можеше да се включи и като постави пари в кутии за дарения.