Полицаи иззеха 19 броя фалшиви банкноти с номинал 50 евро

Фалшиви евро банкноти иззеха в Харманли, съобщават от полицията. В понеделник служители от участъка в Симеоновград са извършили проверка в дом в село Свирково, обитаван от 65-годишен мъж.

Полицаите са установили, че мъжът е опитал да прокара в обръщение една от неистинските банкноти в хранителен магазин. При претърсване в жилището са открити общо 19 фалшиви банкноти с номинал 50 евро на обща стойност 950 евро. Мъжът е задържан до 24 часа по образуваното досъдебно производство.

Работата по разследването продължава под надзора на Окръжна прокуратура - Хасково.