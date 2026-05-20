Футболист с корени от Симеоновград дебютира за „Локо“ (Пловдив)

Станислав Витанов изигра първия си мач в елита на България с екипа на „Локомотив“ (Пловдив). Защитникът се появи като резерва при загубата от „Арда“ с 4:0.

Това бе първо участие за Витанов в елита на родния футбол, който преди да постъпи в школата на „железничарите“, е бил част от академията на „Лудогорец“.

Витанов е част от дублиращия тим на пловдивчани, който се състезава в Трета Югоизточна лига. В този двубой обаче треньорът на „Локо“ Душан Косич реши да даде почивка на част от титулярните си играчи, други пък бяха наказани и затова наставникът пусна на терена дебютанти, сред които бяха още Валери Божинов младши, Стефан Гочев и Радослав Палазов. 

Станислав Витанов е с корени от Симеоновград, откъдето е неговата майка. 

Източник: Haskovo.NET

Бъдещи ВиК инженери от УАСГ почерпиха опит на терен в пречиствателната станция в Хасково
преди 51 минути
