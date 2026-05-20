Бъдещи ВиК инженери от УАСГ почерпиха опит на терен в пречиствателната станция в Хасково

    Студенти от 4 курс в специалност „Водоснабдяване и канализация“ в УАСГ – София посетиха ПСОВ – Хасково в рамките на подготовката за последната си изпитна сесия, съобщиха от ВиК – Хасково.

    Те бяха водени от доц. д-р инж. Галина Димова-Бойкинова, ръководител  на катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“, проф. д-р инж. Димитър Аличков и гл.ас. инж. Борислав Инджов.

    Основна задача на студентите бе да се запознаят с автоматизацията и управлението на станцията. Те посетиха диспечерския център на ПСОВ – Хасково и видяха в детайли работата на автоматизираната система СКАДА. След това проследиха пътя на водата от влизането в станцията до изливането ѝ вече в чист вид в реката.

    ПОСВ – Хасково е открита през 2011 година. Ежедневно тя пречиства около 30 000 кубически метра отпадни и дъждовни води. При механичното пречистване се отделят повече от 6 тона пясък, мокри кърпички и твърди отпадъци месечно. В 4 биобасейна се извършва и биологично пречистване на водата преди тя да бъде изпусната в река Хасковска.

    Над 1000 тона годишно е отделеният твърд преработен отпадък – кек, който се извозва от специализирана фирма. Този отпадък може да се използва за наторяване на почва.

    Източник: Haskovo.NET

