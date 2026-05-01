Изваждат по над 30 тона мокри кърпи годишно от канализации в Хасково

    Повече от 30 тона мокри кърпи от канализацията на град Хасково постъпват годишно  в Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ)  – Хасковом съобщиха от водното дружество.

    Ежедневно със специализирана машина ВОМА се чистят над 10 канализационни шахти в града, запушени основно с мокри кърпи. Шахти се оказват запушени и с парцали, изрезки от платове – отпадъци от шивашка промишленост, кости от животни, полиетиленови бутилки, торбички, прибори за хранене, биологични отпадъци.

    Много често запушването на шахтите около заведенията за хранене се причинява от отложени и втвърдени мазнини. Редно е заведенията за хранене да не изхвърлят отпадните мазнини в канализацията и да имат специални устройства, които да улавят мазнините.

    ВИК-Хасково призовава гражданите да не изхвърлят неразградими във вода отпадъци в канализацията. Те довеждат до тежки запушвания и наводняване с отпадни води на мазета, търговски обекти и жилища.

    Откриха над 1 тон храни без документи в склад и магазин в Димитровград
