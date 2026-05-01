Откриха над 1 тон храни без документи в склад и магазин в Димитровград

Повече от 1 тон различни видове храни без документи за произход и безопасност са възбранени в Димитровград и ще бъдат унищожени. Те са открити в магазин на димитровградския пазар и в дома на неговия собственик.

В нелегалния склад са намерени 607 кг млечни продукти, 450 яйца, 102 кг ориз, 91 л зехтин, 43 кг маслини, 26 кг бисквити, 28 кг туршия. Повечето от храните са турски. В магазина са установени още 522 кг млечни продукти, 100 кг макаронени, бобови изделия, ориз и сладкиши, над 22 кг месни заготовки, 15 яйца. Сред продуктите има турски, гръцки и български.

На собственика на двата обекта ще бъдат съставени актове.