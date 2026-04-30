МарицаRUN с над 250 участници събира в себе си спорт и благотворителност

На 2 май в парк „Марица“ ще се проведе едно от най-очакваните спортни събития в региона – МарицаRUN. Тази година инициативата има и силна кауза – 40% от всички стартови такси ще бъдат дарени за лечението на 40-годишната Любина Спасова.

До момента участие са заявили над 250 души, които ще бягат не само за здраве и удоволствие, но и в подкрепа на младата жена – майка на две деца, която води тежка битка с рак. Любина търси лечение в Германия, където има шанс да получи необходимата медицинска помощ. Необходимата сума възлиза на близо 150 000 евро – непосилна за нейното семейство, което отправя апел за помощ към всички хора с добри сърца.

Състезанието предлага различни дистанции, подходящи за всички възрасти и нива на подготовка – 5 км и 10 км, както и специално детско бягане на 1 км под надслов „Крачка напред“, предназначено за деца до 14 години и с безплатно участие. Стартът на 10-километровата дистанция е в 10:00 ч., на 5 км – в 10:15 ч., а детското бягане започва в 11:00 ч.

МарицаRUN съчетава спорт, приключение и социална ангажираност, превръщайки се в истински празник на движението. Маршрутът преминава през най-красивите части на парк „Марица“ – от централния вход, покрай Розетата, въжената площадка, Киноложкия център, по дигата на реката и през зоните за отдих. За участниците е осигурена и хидратираща станция в „Релакс зоната“. Бегачите на 10 км ще направят две обиколки на трасето, което е равнинно и достъпно за широк кръг участници.

Организатори на събитието са Община Димитровград и СКЛА „Синтез“, а инициатори са млади спортисти от града – Даниел Йовчев, Димитър Петров, Мартин Пашалиев и Исус-Мануел Какалов.

Желаещите да участват могат да получат стартовите си пакети предварително на 1 май между 18:00 и 20:00 ч. в началото на парка, а в деня на събитието регистрацията започва от 8:00 ч.

Освен чрез участие, всеки може да подкрепи каузата и чрез дарение:

Банка: Първа инвестиционна банка

IBAN: BG31FINV91501317933330

Титуляр: Любина Спасова

Основание: Дарение за лечение

Revolut: @forlyubina

Телефон: +359 87 9062116

МарицаRUN не е просто състезание – това е ден, в който спортът обединява хората около една обща цел: да се даде шанс за живот и надежда.