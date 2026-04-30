От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

8 °C

До 2 юни родители могат да запишат децата си за първи клас в училищата в Хасково

Системата за електронен прием на ученици в първи клас за новата учебна 2026/2027 г. в хасковските училища е отворена от днес. Крайният срок за прием на заявления е 2 юни 2026 г. /включително/. Резултатите от първото класиране ще бъдат обявени на 04 юни 2026 г.

По-ранната дата на подаване на заявление не дава предимство при класирането.

Регистрация за подаване на заявления, може да направите тук:

Електронната система цели да направи процеса по-прозрачен и удобен за всички родители. Местата за първокласници в училищата в Хасково може да видите тук:

При възникнали въпроси или нужда от допълнителна информация, можете да се свържете с Община Хасково: Йорданка Иванова – началник отдел ОКМДС – тел.: 038 603 341, Даниела Бойкова – мл. експерт „Образование“ – тел.: 038 603 392

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.