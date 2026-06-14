От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Езиковата гимназия в Хасково е първенец по успех на матурите

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ е училището с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в област Хасково през 2026 година както на матурата по български език и литература, така и по средния успех от всички положени от зрелостниците изпити.
На ДЗИ по български език и литература възпитаниците на гимназията постигнаха среден успех Много добър 5,22. Постижението е още по-впечатляващо на фона на постигнатите индивидуални резултати. От общо 179 зрелостници 14 са с пълна шестица по български език и литература, а 66 ученици са получили отлични оценки.  на изпита. Така повече от една трета от випуск 2026 г. преминава най-важното изпитание в края на средното образование с отличен резултат.
Четири зрелостнички постигнаха отличен 6,00 и на двата задължителни държавни зрелостни изпита – Божидара Христова и Дариана Димова от XII а клас, Кристиана Димитрова от XII б клас и Александра Атанасова от XII в клас.
Постигнатите от тях резултати дават основание ръководството на гимназията да ги предложи за удостояване с Национална диплома на Министерството на образованието и науката – най-високото отличие за ученици в българската образователна система.
Високи са и резултатите от втория държавен зрелостен изпит. Средният успех по английски език на ниво B2 е 5,08, по английски език на ниво B1.1 е 5,70, по немски език – 5,58, по испански език – 5,11, по предприемачество – 5,30, по география и икономика – 5,11, по информационни технологии – 5,78, по математика – 4,67.
Средният успех от всички държавни зрелостни изпити е Много добър 5,18, а представянето на випуск 2026 затвърждава мястото на гимназията сред водещите училища не само в областта, но и в страната.

Още по темата за матурите в Хасковска област в репортажа на колегите от еТВ ТУК .

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Стилиян Илиев и Георги Иванов ликуваха на Държавния шампионат по борба
Стилиян Илиев и Георги Иванов ликуваха на Държавния шампионат по борба
преди 1 час
Хасково отстъпи на Каркларели в приятелски мач по хандбал за жени
Хасково отстъпи на Каркларели в приятелски мач по хандбал за жени
преди 1 час
Почерпиха с уникална супа гостите на „Празник на вкусното българско свинско“
Почерпиха с уникална супа гостите на „Празник на вкусното българско свинско“
преди 6 часа
От понеделник ограничават движението по ул. „Стефан Стамболов“ заради ремонт
От понеделник ограничават движението по ул. „Стефан Стамболов“ заради ремонт
преди 8 часа
Звездно откриха тенис турнира с награден фонд 40 000 долара
Звездно откриха тенис турнира с награден фонд 40 000 долара
преди 8 часа
София Гинева от Хасково е сред големите победители на фестивала „С песните на Ари“
София Гинева от Хасково е сред големите победители на фестивала „С песните на Ари“
преди 10 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Justin Bieber - You're My Christmas Wish

Случаен виц

Хасково отстъпи на Каркларели в приятелски мач по хандбал за жени

Иска ми се да можеше да затворим коледното настроение в буркани и да отваряме по един всеки месец - Харлан Милър

Последни обяви

Случайна рецепта

Сандвичи с аншоа и маслини
Сандвичи с аншоа и маслини

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.