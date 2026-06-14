Езиковата гимназия в Хасково е първенец по успех на матурите

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ е училището с най-високи резултати от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) в област Хасково през 2026 година както на матурата по български език и литература, така и по средния успех от всички положени от зрелостниците изпити.

На ДЗИ по български език и литература възпитаниците на гимназията постигнаха среден успех Много добър 5,22. Постижението е още по-впечатляващо на фона на постигнатите индивидуални резултати. От общо 179 зрелостници 14 са с пълна шестица по български език и литература, а 66 ученици са получили отлични оценки. на изпита. Така повече от една трета от випуск 2026 г. преминава най-важното изпитание в края на средното образование с отличен резултат.

Четири зрелостнички постигнаха отличен 6,00 и на двата задължителни държавни зрелостни изпита – Божидара Христова и Дариана Димова от XII а клас, Кристиана Димитрова от XII б клас и Александра Атанасова от XII в клас.

Постигнатите от тях резултати дават основание ръководството на гимназията да ги предложи за удостояване с Национална диплома на Министерството на образованието и науката – най-високото отличие за ученици в българската образователна система.

Високи са и резултатите от втория държавен зрелостен изпит. Средният успех по английски език на ниво B2 е 5,08, по английски език на ниво B1.1 е 5,70, по немски език – 5,58, по испански език – 5,11, по предприемачество – 5,30, по география и икономика – 5,11, по информационни технологии – 5,78, по математика – 4,67.

Средният успех от всички държавни зрелостни изпити е Много добър 5,18, а представянето на випуск 2026 затвърждава мястото на гимназията сред водещите училища не само в областта, но и в страната.

Още по темата за матурите в Хасковска област в репортажа на колегите от еТВ ТУК .