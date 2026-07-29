От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

31 °C

Тополовград започва пръскане срещу комари

Община Тополовград започва третиране срещу комари на общински площи в града и четири населени места.

В изпълнение на предписание на РЗИ – Хасково и със заповед на кмета на община Тополовград Божин Божинов, в периода от 28 до 30 юли 2026 г. ще бъде извършена дезинсекция срещу комари.

Обработките ще се извършват в часовия диапазон от 22:00 до 06:00 часа в Тополовград и селата Устрем, Срем, Синапово и Орлов дол.

Третирането ще бъде извършено от правоспособни специалисти съгласно изискванията на Наредба №1 от 05.01.2018 г. на Министерството на здравеопазването.

Община Тополовград уточнява, че дейностите ще бъдат съобразени с конкретните атмосферни условия, за да се гарантира ефективността и безопасността на обработките.

Жителите на засегнатите населени места са призовани да бъдат информирани за предстоящите дейности и по възможност да ограничат престоя си на открито в часовете на пръскането.

Мерките са част от действията за ограничаване на популацията на комарите и за опазване здравето на населението през летния сезон.

Източник: Haskovo.NET

Видеа по темата

"Не живеем в България, но тя е нашата родина"
"Не живеем в България, но тя е нашата родина"
Защо избрах Родопите пред Карибите: една германка разказва
Защо избрах Родопите пред Карибите: една германка разказва
Тук се произвежда "българското злато"
Тук се произвежда "българското злато"
А бедните българи търкат ли, търкат талончета
А бедните българи търкат ли, търкат талончета
Германия връща на България 202 малки съкровища
Германия връща на България 202 малки съкровища
Полет над България
Полет над България
Нещо уникално. От България.
Нещо уникално. От България.
Как България унищожава своите реки
Как България унищожава своите реки
София: едно от местата, където учат на човечност
София: едно от местата, където учат на човечност

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

Организираха приказно четене в Градската градина
Организираха приказно четене в Градската градина
преди 1 час
Отнето предимство огъна ламарините на два автомобила
Отнето предимство огъна ламарините на два автомобила
преди 1 час
Товарна кола блъсна челно фолксваген, няма пострадали
Товарна кола блъсна челно фолксваген, няма пострадали
преди 3 часа
Полицаи откриха 28 бутилки райски газ в Харманли
Полицаи откриха 28 бутилки райски газ в Харманли
преди 4 часа
Възрастен мъж задържан с наркотичен кристал в Хасково
Възрастен мъж задържан с наркотичен кристал в Хасково
преди 4 часа
До 34 градуса в Хасково днес
До 34 градуса в Хасково днес
преди 5 часа

Видеа по темата

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – Деси Добрева / Desi Dobreva & Tenori d'Amore - БЪЛГАРИЙО

Случаен виц

Товарна кола блъсна челно фолксваген, няма пострадали
Отнето предимство огъна ламарините на два автомобила

Това, което се подразбира, става още по-ясно като се каже. - Френска поговорка

Последни обяви

Случайна рецепта

Туршия от стерилизирани камби
Туршия от стерилизирани камби

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.