Тополовград започва пръскане срещу комари

Община Тополовград започва третиране срещу комари на общински площи в града и четири населени места.

В изпълнение на предписание на РЗИ – Хасково и със заповед на кмета на община Тополовград Божин Божинов, в периода от 28 до 30 юли 2026 г. ще бъде извършена дезинсекция срещу комари.

Обработките ще се извършват в часовия диапазон от 22:00 до 06:00 часа в Тополовград и селата Устрем, Срем, Синапово и Орлов дол.

Третирането ще бъде извършено от правоспособни специалисти съгласно изискванията на Наредба №1 от 05.01.2018 г. на Министерството на здравеопазването.

Община Тополовград уточнява, че дейностите ще бъдат съобразени с конкретните атмосферни условия, за да се гарантира ефективността и безопасността на обработките.

Жителите на засегнатите населени места са призовани да бъдат информирани за предстоящите дейности и по възможност да ограничат престоя си на открито в часовете на пръскането.

Мерките са част от действията за ограничаване на популацията на комарите и за опазване здравето на населението през летния сезон.