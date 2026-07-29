Организираха приказно четене в Градската градина

Книга от поредицата „Горската детска градина“ на Димитър Риков четоха на малчугани служители на Регионалната библиотека „Христо Сминенски“ в Хасково днес. Децата се бяха събрали на сцената в Градската градина.

След четенето от библиотеката бяха подготвили занимателни игри и гатанки с образователни карти.

Приказното четене бе част от инициативата „Лято в библиотеката“, която се провежда всяка сряда. Тя ще приключи на 26 август с изложба и награждаване на победителите в конкурса за рисунка на тема „Моето цветно лято в Хасково. Участниците са разделени в три възрастови групи – в детска градина, от 1-ви до 3-ти клас и от 4-ти до 5-ти клас. Творби се приемат до 21 август.

Следващата сряда децата ще имат възможност сами да изработят калъфи за книги в Детския отдел на библиотеката.