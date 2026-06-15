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Хандбалистките от Къркларели с втори успех в Хасково

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    Двустранна среща изиграха днес девойките на хандбалния „Хасково“ и тимът на Къркларели. Двубоят бе в спортен комплекс „Спартак“. Мачът бе между тимовете на девойките до 14 години, като и в двата състава имаше подкрепления от 16-годишни състезателки на двете школите.

    Двубоят бе оспорван. На почивката резултатът бе 19:20 в полза на гостите от Турция. Мачът бе интересен и след паузата. В крайна сметка гостите спечелиха с 38:33.

    За хасковлийки предстои гостуване в Турция. Там състезателките на Ирина Миладинова ще играят със състава на домакините от Текирда и с отбора на Къркларели. Мачовете ще са част пот подготовката на „Хасково“ за държавния финал.

    Източник: Haskovo.NET

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