Хандбалистките на Хасково загубиха от Панагюрище

Хандбалният отбор на Хасково загуби в оспорван мач срещу лидера Панагюрище с 24:27. Това бе втори турнир от първенството в женската „Б” група. Срещата се игра в зала „Спартак”.

Още един двубой е насрочен за тукашния тим днес. Той ще се играе с ЦСКА-Младост.

За хасковския отбор първенството започна с победа. В първия турнир надви убедително ЦСКА с 29:13 и отстъпи на Панагюрище с 20:25.

Следващият мач ще се играе през 2026 година, а победителят ще играе участва във квалификации за „А” група. Финалът ще бъде през май следващата година.