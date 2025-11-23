От х:

Хандбалистките на Хасково загубиха от Панагюрище

    Хандбалният отбор на Хасково загуби в оспорван мач срещу лидера Панагюрище с 24:27. Това бе втори турнир от първенството в женската „Б” група. Срещата се игра в зала „Спартак”.

    Още един двубой е насрочен за тукашния тим днес. Той ще се играе с ЦСКА-Младост.

    За хасковския отбор първенството започна с победа. В първия турнир надви убедително ЦСКА с 29:13 и отстъпи на Панагюрище с 20:25.

    Следващият мач ще се играе през 2026 година, а победителят ще играе участва във квалификации за „А” група. Финалът ще бъде през май следващата година.

    Източник: Haskovo.NET

