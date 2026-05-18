Хандбалистките на „Свиленград“ спечелиха бронзовите медали в шампионата за жени

Отборът на „Свиленград“ спечели бронзовите медали в женското първенство по хандбал. Тимът стигна до третото място, след като спечели плейофа с „Академик“ с 2:0 победи. Във втората среща между двата тима свиленградчанки надделяха с резултат 30:24. Предната среща от тази фаза на шампионата бе спечелена от тима с 33:29.

При индивидуалните награди Гергана Грозданова получи приза за най-добър защитник в „А“ група.

„Благодарим на всички състезателки, треньорския щаб и хората, които бяха част от този път – за усилията, волята, желанието, хъса и енергията, които вложиха през сезона“, заявиха на официалната си фейсбук страница от ХК „Свиленград“.