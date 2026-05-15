Александра Атанасова е носителят на „Златаровска награда“ в Езиковата гимназия

    Днес дворът на Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково се изпълни с вълнение и празнично настроение, за да изпрати своите 179 дванадесетокласници. Тържествената церемония започна в 10:15 часа и по традиция се превърна в истински празник на знанието и успеха.

    Кулминацията на събитието бе връчването на най-високото отличие на гимназията – Златаровската награда, с която бе удостоена Александра Атанасова от 12в клас. Престижният приз ѝ бе присъден за изключителен успех, научни и практически постижения, отлично представяне на олимпиади и активна извънкласна дейност. Александра получи признание и от Випуск 2003 за високите си постижения по български език и литература.

    Празникът продължи с награждаване на изявените зрелостници в различните дисциплини. За високи постижения в обучението бяха отличени Кристиана Димитрова (немски език), Александър Атанасов (английски език), Живко Маринов (испански език), Виктория Делчева (руски език) и Ния Узунова (френски език). В областта на хуманитарните науки награди получиха Владимир Ковачев и Преслава Савова, в природо-математическите науки бе отличена Кристияна Тодорова, а за успехите си в спорта признание получи Виктория Иванова.

    Специални индивидуални награди белязаха тазгодишното изпращане. Кристиана Димитрова стана носител на наградата на д-р Митко Василев за отличен успех и социална ангажираност, като тя бе отличена и от Випуск 2003 за успехите си по биология и химия. Призът на Филип Филипов за извънкласна дейност бе връчен на Михаела Хубенова, а сред преподавателите отличието заслужи учителката по история Антоанета Христозова. Сдружение „Алумни ЕГ-Х“ също се включи в награждаването, обявявайки Виктория Иванова за „Универсален шампион“, с подгласници Кристияна Тодорова и единадесетокласника Георги Василев. С днешното тържество Випуск 2026 официално пое по своя нов път, оставяйки ярка следа в историята на елитното хасковско училище.

    Приветствия към учениците, учителите, родители и гости отправи директорът на гимназията Деян Янев.

    Източник: Haskovo.NET

