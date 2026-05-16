В Езиковата гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ Хасково гостува писателката, журналист и PR специалист Катерина Хапсали. Вчера тя се срещна с екипа на ЕГ радио. Георги Пилев, Георги Виденов и Николай Николов се бяха подготвили и представиха атрактивно своята дейност.

Катерина Хапсали беше впечатлена от работата им, от ентусиазма им и нивото на продуктите им. Оценката ѝ е особено важна за екипа, защото идва от професионалист – Катерина Хапсали в момента работи като PR в Българското национално радио.

Посещението ѝ в училище продължи със среща с ученици, изкушени от литературата, и с учители в гимназията. Момичетата и момчетата от литературния клуб „Обществото на живите поети“ разказаха за инициативите на клуба и подариха на гостенката екземпляр от книжката „Приключенията на Ванко, пазителя на приказките“. Те представиха кратък рецитал за словото.

Катерина Хапсали разказа как се раждат произведенията; отговори на множество въпроси на учениците, които се вълнуваха от това кое е по – важно – началото или финалът на творбата, творецът ли управлява сюжета или сюжетът заживява свой живот и други свързани с творческия процес въпроси.

Алексия и Рая от 10. клас прочетоха свои стихотворения, които също впечатлиха гостенката.

Всички си тръгнаха с приятен вкус в душата, доволни и заредени от срещата.