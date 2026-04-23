Езиковата гимназия в Хасково отваря врати от 27 до 30 април

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково обяви провеждането на традиционната Седмица на отворените врати, която ще се състои в периода от 27 до 30 април 2026 година. Инициативата е насочена към бъдещите осмокласници и техните семейства във връзка с предстоящия държавен план-прием за новата учебна 2026/2027 година, съобщи директорът Деян Янев.

По време на четирите дни посетителите ще имат възможност да се докоснат отблизо до атмосферата на едно от най-престижните учебни заведения в региона, като разгледат съвременната материална база и се запознаят с предлаганите чуждоезикови профили. Програмата предвижда директни срещи с преподавателския екип, от които кандидатите могат да получат изчерпателна информация за образователния процес, извънкласните дейности и перспективите за личностно развитие, които гимназията осигурява.

Организаторите канят всички заинтересовани да се включат активно в подготвените събития, да зададат своите въпроси и да усетят духа на училищния живот, преди да направят своя важен избор за бъдещото си образование.

Седмицата на отворените врати е утвърден формат, който помага на учениците да направят плавен преход към гимназиалния етап, като се запознаят на място с високите стандарти и традициите на елитната хасковска езикова гимназия.

