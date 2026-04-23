Езиковата гимназия в Хасково отваря врати от 27 до 30 април

    Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково обяви провеждането на традиционната Седмица на отворените врати, която ще се състои в периода от 27 до 30 април 2026 година. Инициативата е насочена към бъдещите осмокласници и техните семейства във връзка с предстоящия държавен план-прием за новата учебна 2026/2027 година, съобщи директорът Деян Янев. 

    По време на четирите дни посетителите ще имат възможност да се докоснат отблизо до атмосферата на едно от най-престижните учебни заведения в региона, като разгледат съвременната материална база и се запознаят с предлаганите чуждоезикови профили. Програмата предвижда директни срещи с преподавателския екип, от които кандидатите могат да получат изчерпателна информация за образователния процес, извънкласните дейности и перспективите за личностно развитие, които гимназията осигурява.

    Организаторите канят всички заинтересовани да се включат активно в подготвените събития, да зададат своите въпроси и да усетят духа на училищния живот, преди да направят своя важен избор за бъдещото си образование.

    Седмицата на отворените врати е утвърден формат, който помага на учениците да направят плавен преход към гимназиалния етап, като се запознаят на място с високите стандарти и традициите на елитната хасковска езикова гимназия.

    ПРОГРАМА ПО ДНИ

    27.04.2026 г. /понеделник/

    08.00 – 14.25 ч.

    Разучаване на играта „Петанка“ в часовете по физическо възпитание и спорт

    14.30 – 15,30 ч.

    Футболна среща 8. срещу 9. клас

    14.30 – 16.00 ч.

    Представяне на интердисциплинарен учебен проект „Пластмасата е навсякъде!"

    08.00 – 14.30 ч.

    Интерактивна игра „Отгатни и намери"

    12.00 – 14.30 ч.

    Презентационна сесия " Come visit with me"

    10.30 – 14.30 ч.

    „Le français à la carte“ – представяне на обучението по френски език

    08.00 – 14.30 ч.

    Опознай руската култура и литература

    28.04.2026 г. /вторник/

    08.00 – 14.25 ч.

    Разучаване на играта „Петанка“ в часовете по физическо възпитание и спорт

    14.00 – 16.00 ч.

    Представяне на профил „Природни науки"

    08.00 – 14.30 ч.

    Интерактивни игри „Отгатни и намери“ и „Escape room"

    12.00 – 14.00 ч.

    Открит урок по география „Забележителности в област Хасково“

    14.00 – 16.00 ч.

    Представяне на обучението по история и цивилизации

    10:30 – 11:30 ч.

    Пътешествие из испанската култура

    10.30 – 14.30 ч.

    „Le français à la carte“ – представяне на обучението по френски език

    29.04.2026 г. /сряда/

    08.00 – 13.30 ч.

    Разучаване на играта „Петанка“ в часовете по физическо възпитание и спорт

    13,30 ч.

    Откриване на изложба на клуб „Цветна палитра"

    14:30 ч.

    Волейболен мач

    14.00 – 16.00 ч.

    Представяне на интердисциплинарен учебен проект „Устойчива градска среда!"

    08.00 – 14.30 ч.

    Интерактивни игри „Отгатни и намери“ и „Escape room"

    14:00 – 15:00 ч.

    Пътешествие из испанската култура

    10.30 – 14.30 ч.

    „Le français à la carte“ – представяне на обучението по френски език

    13.30 – 16.00 ч.

    Представяне на обучението по немски език – учителите, проектите, програмата за DSD, немската култура и кухня.

    08.00 – 14.30 ч.

    Опознай руската култура и литература

    30.04.2026 г. /четвъртък/

    8.00 – 14.25 ч.

    Разучаване на играта „Петанка“ в часовете по физическо възпитание и спорт

    14.00 – 16.00 ч.

    Представяне на профил „Природни науки"

    14.00 – 16.00 ч.

    Една лаборатория – безброй загадки

    08.00 – 14.30 ч.

    Интерактивна игра „Отгатни и намери"

    14.30 – 15.30 ч.

    Представяне на дейността на литературния клуб „Общество на живите поети"

    08.00 – 14.30 ч.

    Интерактивна игра " Escape room"

    09.50 – 11.40 ч.

    ПП-БЕЛ 11.клас

    14.30 – 16.00 ч.

    Разходка в Париж

    08.00 – 16.00 ч.

    Опознай Русия – изложба и игра
    Източник: Haskovo.NET

