Езиковата гимназия в Хасково отваря врати от 27 до 30 април

Езикова гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ в Хасково обяви провеждането на традиционната Седмица на отворените врати, която ще се състои в периода от 27 до 30 април 2026 година. Инициативата е насочена към бъдещите осмокласници и техните семейства във връзка с предстоящия държавен план-прием за новата учебна 2026/2027 година, съобщи директорът Деян Янев.
По време на четирите дни посетителите ще имат възможност да се докоснат отблизо до атмосферата на едно от най-престижните учебни заведения в региона, като разгледат съвременната материална база и се запознаят с предлаганите чуждоезикови профили. Програмата предвижда директни срещи с преподавателския екип, от които кандидатите могат да получат изчерпателна информация за образователния процес, извънкласните дейности и перспективите за личностно развитие, които гимназията осигурява.
Организаторите канят всички заинтересовани да се включат активно в подготвените събития, да зададат своите въпроси и да усетят духа на училищния живот, преди да направят своя важен избор за бъдещото си образование.
Седмицата на отворените врати е утвърден формат, който помага на учениците да направят плавен преход към гимназиалния етап, като се запознаят на място с високите стандарти и традициите на елитната хасковска езикова гимназия.
ПРОГРАМА ПО ДНИ
|
27.04.2026 г. /понеделник/
|
08.00 – 14.25 ч.
|
Разучаване на играта „Петанка“ в часовете по физическо възпитание и спорт
|
14.30 – 15,30 ч.
|
Футболна среща 8. срещу 9. клас
|
14.30 – 16.00 ч.
|
Представяне на интердисциплинарен учебен проект „Пластмасата е навсякъде!"
|
08.00 – 14.30 ч.
|
Интерактивна игра „Отгатни и намери"
|
12.00 – 14.30 ч.
|
Презентационна сесия " Come visit with me"
|
10.30 – 14.30 ч.
|
„Le français à la carte“ – представяне на обучението по френски език
|
08.00 – 14.30 ч.
|
Опознай руската култура и литература
|
28.04.2026 г. /вторник/
|
08.00 – 14.25 ч.
|
Разучаване на играта „Петанка“ в часовете по физическо възпитание и спорт
|
14.00 – 16.00 ч.
|
Представяне на профил „Природни науки"
|
08.00 – 14.30 ч.
|
Интерактивни игри „Отгатни и намери“ и „Escape room"
|
12.00 – 14.00 ч.
|
Открит урок по география „Забележителности в област Хасково“
|
14.00 – 16.00 ч.
|
Представяне на обучението по история и цивилизации
|
10:30 – 11:30 ч.
|
Пътешествие из испанската култура
|
10.30 – 14.30 ч.
|
„Le français à la carte“ – представяне на обучението по френски език
|
29.04.2026 г. /сряда/
|
08.00 – 13.30 ч.
|
Разучаване на играта „Петанка“ в часовете по физическо възпитание и спорт
|
13,30 ч.
|
Откриване на изложба на клуб „Цветна палитра"
|
14:30 ч.
|
Волейболен мач
|
14.00 – 16.00 ч.
|
Представяне на интердисциплинарен учебен проект „Устойчива градска среда!"
|
08.00 – 14.30 ч.
|
Интерактивни игри „Отгатни и намери“ и „Escape room"
|
14:00 – 15:00 ч.
|
Пътешествие из испанската култура
|
10.30 – 14.30 ч.
|
„Le français à la carte“ – представяне на обучението по френски език
|
13.30 – 16.00 ч.
|
Представяне на обучението по немски език – учителите, проектите, програмата за DSD, немската култура и кухня.
|
08.00 – 14.30 ч.
|
Опознай руската култура и литература
|
30.04.2026 г. /четвъртък/
|
8.00 – 14.25 ч.
|
Разучаване на играта „Петанка“ в часовете по физическо възпитание и спорт
|
14.00 – 16.00 ч.
|
Представяне на профил „Природни науки"
|
14.00 – 16.00 ч.
|
Една лаборатория – безброй загадки
|
08.00 – 14.30 ч.
|
Интерактивна игра „Отгатни и намери"
|
14.30 – 15.30 ч.
|
Представяне на дейността на литературния клуб „Общество на живите поети"
|
08.00 – 14.30 ч.
|
Интерактивна игра " Escape room"
|
09.50 – 11.40 ч.
|
ПП-БЕЛ 11.клас
|
14.30 – 16.00 ч.
|
Разходка в Париж
|
08.00 – 16.00 ч.
|
Опознай Русия – изложба и игра